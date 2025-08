Pasamos mucho tiempo en el trabajo, es importante ser feliz en el lugar donde se está

“Pasamos más de 8 horas trabajando, quiero que la gente se sienta contenta haciendo lo que hace”, dice Martha Gómez, directora de Recursos Humanos de Telefónica México. La ejecutiva considera que si bien el enfoque de los negocios es generar rentabilidad, eso no está peleado con que las personas estén a gusto en sus roles.

“Tampoco se trata de que esto sea Disneyland, al final esto es un negocio y tiene que ser rentable, pero en ese enfoque en rentabilidad, también se vale que la gente esté contenta y haga lo que le gusta”, subraya.

En entrevista con El Economista, la directiva de la empresa telecomunicaciones reflexiona sobre los beneficios que genera tanto para las personas como para las organizaciones tener la capacidad de colocar a las personas en el lugar correcto basándose en las habilidades de los colaboradores.

Y para ello, hay una clave: la gestión por habilidades. Este modelo es una herramienta que ayuda a ubicar al talento en la posición que más se adapta a sus cualidades.

“La ventaja de esto, a parte del impacto en el negocio porque buscas a las personas que realmente harán el cambio, las personas se sienten motivadas y contentas porque están desarrollando el potencial que tienen y eso es importante”.

Martha Gómez es enfática: “Hoy hay mucha gente que está en un puesto que no le gusta, con el que no hace match y por eso no da los resultados correctos, y su aspiración es irse a otro lado”.

Sin embargo, la gestión por habilidades ofrece una gran ventaja para facilitar las transiciones internas y con ello, evitar la fuga de talento.

“La buena noticia de gestionar por skills es que abres la puerta a todos, el mensaje que le das a las personas es ‘si llevas 10 años en el área de Finanzas, pero desarrollas otras habilidades para estar en otra área, puedes moverte y tendrás las mismas oportunidades que alguien que lleva 10 años en esa área’”.

El desarrollo de carrera que se liga por completo a la formación académica limita que las personas transiten a otros roles que les gustan. Martha Gómez está convencida que un colaborador en un departamento ligado a sus conocimientos técnicos puede pasar a una posición en otro espacio si desarrolla habilidades específicas, “donde hará lo que le gusta y se sentirá pleno”.

Ella es incluso un ejemplo de que estas transiciones son posibles gracias a un enfoque en habilidades. Su formación es en ingeniería industrial, Martha Gómez llegó a Telefónica hace 13 años para el área de mejora de procesos de Recursos Humanos, “eso me ayudó mucho porque hoy conozco los procesos desde la base”, relata.

Pero esto no significa que cambiaría su carrera académica si pudiese regresar el tiempo, sus conocimientos técnicos y la experiencia que tuvo en la industria manufacturera, le dio habilidades que hoy las aplica en una función en la cual ha encontrado un fuerte sentido de propósito. “Si hoy me preguntan si me movería a otra área, diría que no, el impacto que tiene esta área para los resultados de negocio, y alineado con eso, tus colaboradores tengan una experiencia mucho mejor, es enorme”.

La empresa habilita, la persona es responsable

La gestión de habilidades no se trata de resolverle las carreras a las personas, sino de hacerlas conscientes de las competencias que requieren para estar en cada posición, de apoyarlas a identificar sus cualidades y áreas de mejora, así como generar las condiciones para que puedan moverse a un rol que les guste, eso incluye los programas de capacitación.

“Esto es algo muy importante de esta tendencia. La responsabilidad de cambiar es mía, algo que pasa muy frecuente es asegurar que la empresa no te da la opción de irte a otra área, pero esas oportunidades sí existen, quien tiene que prepararse es la persona y desarrollar las skills necesarias, y la compañía debe poner todo sobre la mesa, proporcionar cursos o acercar plataformas, pero la responsabilidad es de la persona. Tú defines tu camino y desarrollas las habilidades para lograrlo”, puntualiza la directiva de Recursos Humanos.

Desde su perspectiva, hoy las empresas tienen una alta demanda en habilidades socioemocionales, son a su vez las más complicadas de encontrar en el talento. “Lo más desafiante es encontrar personas que estén dispuestas a salir del statu quo, y las habilidades que llevan a eso son resiliencia, proactividad, pensamiento crítico, comunicación efectiva, el pensamiento sistémico y la resolución de problemas”.