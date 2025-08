Aplicación de la Ley Silla se complica por problemas técnicos y financieros

La aplicación de la Ley Silla enfrenta retos en varias industrias. Según Lockton México, las principales trabas son la falta de análisis ergonómico, presupuestos limitados y el desconocimiento de la norma.

“Esto ha llevado a que algunas empresas actúen sin el acompañamiento adecuado, aplicando soluciones improvisadas que no siempre cumplen el objetivo de mejorar el bienestar del trabajador”, dice Annel Lozano, subdirectora de Estrategia de Salud Be Well en Lockton México.

El pasado 17 de junio entró en vigor la Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que reconoce el derecho al descanso en un asiento durante la jornada laboral, un mes después la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió las disposiciones para la aplicación de las nuevas reglas.

Sin embargo, aún con todo el marco regulatorio, la infraestructura en algunos centros de trabajo y la falta de entendimiento del alcance de la reforma son retos que enfrentan las empresas, principalmente en sector operativos, como el retail, seguridad, distribución, gasolineras y manufactura.

“Estamos hablando de un 60% a 70% de la fuerza laboral en ciertos giros, quienes hoy carecen de infraestructura adecuada para cumplir esta disposición”, señala Annel Lozano.

La Concanaco Servytur ha advertido que los lineamientos emitidos por la STPS “carecen aspectos técnicos esenciales sobre las pausas activas, lo que genera ambigüedad y posibles interpretaciones arbitrarias”.

Además, el organismo empresarial ha externado su queja por el tiempo que implican las pausas previstas por la Ley Silla y que amplían las horas no productivas, pero sí pagadas. Según una estimación de la organización, en actividades que otorgan con mayor frecuencia o de manera más amplía el reposo, la jornada laboral efectiva se puede reducir casi 19% en un día.

Uno de los riesgos de la falta de claridad en las reglas y de infraestructura, alerta Lockton, es que la Ley Silla se aplique desde un enfoque de cumplimiento documental y para evitar sanciones, y no desde una óptica de prevención de riesgos.

“No se trata solo de colocar una silla, sino de diseñar protocolos de uso adecuados y espacios que promuevan el descanso sin comprometer la operación. Sillas mal elegidas, mobiliario no ergonómico o ubicaciones inadecuadas podrían incluso agravar los riesgos que se buscan prevenir”, puntualiza la firma de consultoría.

Los problemas ergonómicos son una pandemia silenciosa. Los trastornos musculo-esqueléticos se han posicionado como uno de los principales riesgos en salud laboral en el país. En una década (entre 2016 y 2017), estos padecimientos tuvieron un crecimiento de 3,590%, según cifras del IMSS.

El año pasado, de todas las enfermedades de trabajo registradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 16.3% fueron dorsopatías y artrosis, ambos padecimientos ergonómicos.

“El cumplimiento normativo debe ser solo el punto de partida. Es importante que las organizaciones cuenten con asesoría técnica ergonómica respaldada por un equipo multidisciplinario que incluya especialistas en medicina, nutrición, psicología y ergonomía”, apunta Annel Lozano.

La importancia de la Ley Silla

Hasta la aprobación de la Ley Silla, México no contaba con un marco regulatorio que previera riesgos asociados con la bipedestación en el trabajo; es decir, realizar actividades de pie. Sin embargo, economías como Chile o Argentina contaban con regulaciones específicas desde la primera mitad del siglo pasado.

Hay evidencia científica que muestra una conexión entre la bipedestación prolongada en el trabajo con la inflación de venas, fatiga, problemas en articulaciones de columna, caderas, rodillas y pies, y daños en tendones y ligamento.

Una encuesta de OCC muestra que, previo a la reforma, el 45% de las personas que trabajaba de pie no contaba con ningún tipo de apoyo de su empleador, tres cada 10 realiza sus actividades en bipedestación por más de 8 horas diarias.