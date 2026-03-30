¿Adiós RH? Senadores proponen prohibir título de Recursos Humanos en empresas

El título de Recursos Humanos podría desaparecer en las empresas, pues en el Senado de la República se presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) y prohibir los términos como RH o Capital Humano en departamentos de las organizaciones privadas.

La propuesta promovida por el senador Alejandro González Yáñez, de la bancada del Partido del Trabajo (PT), busca adicionar un último párrafo al artículo 3o de la LFT para prohibir la denominación, implementación o uso de expresiones como Recursos Humanos, Capital Humano o cualquier otra análoga.

De acuerdo con el legislador, estos términos cosifican a las personas y las reducen a un bien o activo productivo, por ello propone que se eliminen esos títulos y en su lugar se adopten denominaciones que reconozcan la dignidad, los derechos y el carácter humano de las personas trabajadoras.

Menciona que “el lenguaje nunca es neutral” y en el mundo laboral los conceptos no deben deshumanizar ni subordinar la dignidad de las personas. “Esta modificación responde a un principio básico: trabajar para vivir y no vivir para trabajar, entendiendo el trabajo como un medio para la felicidad, la realización personal y colectiva”, afirmó.

Senado propone prohibir el uso de RH en empresas

El senador Alejandro González Yáñez subraya en el proyecto que prohibir el uso de términos como Recursos Humanos y Capital Humano no niega la importancia de estas áreas en las organizaciones; sin embargo, reitera que esto fomenta ver a las personas como “recursos”, de forma similar al uso de palabras como “capital”, “tecnología” y “materias primas”.

“Somos testigos de cómo el lenguaje refleja una lógica en la que el valor principal de las personas reside en su capacidad de generar beneficios”. Agrega que el trabajo no solo es una actividad económica, sino una fuente de identidad, comunidad y realización personal que incluye a sujetos con aspiraciones, emociones, valores y derechos.

En la exposición de motivos de la iniciativa se indica que cuando las personas son vistas como recursos, se entiende que son elementos que pueden ser utilizados, gestionados, optimizados y en algunos casos hasta reemplazados, lo cual deshumaniza.

¿Por qué se usa el concepto Recursos Humanos?

El término RH surgió en la década de 1920 para hacer referencia a todos los procesos de gestión de personal en el trabajo, según la investigación Evolución del concepto de Recursos Humanos, desde el punto de vista de la psicología y la administración, publicada en la revista Suma de Negocios de la Universidad Konrad Lorenz.

El estudio apuntó que estas áreas eran necesarias dentro de la visión estratégica de las empresas, ya que de ellas dependían los resultados en términos de rendimiento, objetivos y metas, en línea con el incremento de la calidad del trabajo y el equilibrio y atención de las necesidades de los trabajadores.

De esta forma, las áreas de Recursos Humanos asumieron actividades de reclutamiento, contratación, inducción, capacitación, desarrollo de carrera, remuneración, evaluación de desempeño y contacto obrero-patronal, así como la investigación de cultura, clima, rotación, satisfacción laboral y resistencia al cambio. Además, fomentaron el diseño e implementación de manuales de procedimientos y funciones.

No obstante, la iniciativa en el Senado afirma que ahora Recursos Humanos se ha enfocado en políticas que buscan maximizar la eficiencia laboral sin prestar atención al bienestar integral de las personas, así como en la evaluación de su rendimiento y productividad, lo que ha incrementado la presión laboral y la despersonalización.

“Al presentar la gestión del trabajo como una cuestión técnica o administrativa, se invisibilizan tensiones inherentes a la relación entre capital y trabajo. Las decisiones que afectan profundamente la vida de las personas, como despidos, reestructuraciones o cambios en las condiciones laborales, se presentan como simples procesos de gestión de recursos”, señala la propuesta.

Nuevos títulos para sustituir a Recursos Humanos

Con la prohibición del uso de RH en las empresas, la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo plantea el uso de expresiones como “gestión de personas”, “experiencia del empleado” o “relaciones laborales”, términos que ya han comenzado a emplearse en algunas organizaciones.

Al respecto, la desarrolladora de Recursos Humanos, Sara Climent Blasco, comparte que cambiar el nombre de las áreas de RH refleja “una visión más moderna y centrada en las personas”, por ello, sugiere algunas alternativas a considerar: “Gente y cultura”, “People operations”, “People experience”, “Gestión del talento” o “Cultura y talento”.

Puntualizando que las palabras no son neutrales, Alejandro González Yáñez agrega que promover desde la LFT un lenguaje que reconozca la dignidad y la complejidad de la experiencia humana, ayudará en la construcción de culturas laborales más justas y respetuosas.