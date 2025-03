Handshake Speakeasy: el bar mexicano que servirá los tragos en los Oscar 2025

En la noche donde las estrellas del cine brillan con más intensidad, también hay un reflector apuntando directo a la coctelería mexicana. Este 2025, Handshake Speakeasy, el bar que ha puesto en alto el nombre de México al ser reconocido como el mejor del mundo, servirá los tragos que acompañarán la fiesta más exclusiva de los Premios Oscar: el legendario Governors Ball. Con una propuesta que combina técnica, creatividad y un respeto absoluto por el tequila, este equipo llevará el sabor mexicano al corazón de Hollywood.

Para los amantes de la gastronomía, el Governors Ball es mucho más que una fiesta. Desde 1995, el chef Wolfgang Puck es el responsable de diseñar el menú culinario de este evento, mientras que las bebidas son una vitrina de la mejor mixología global. Este año, el honor de estar detrás de la barra pertenece a Handshake, un bar nacido en la Ciudad de México que ha demostrado cómo la coctelería mexicana puede ser tan sofisticada como cualquier menú de alta cocina.

Por primera vez, un bar mexicano será responsable de la coctelería oficial del Governors Ball, la fiesta más exclusiva de los Premios Oscar.Garcia Jauregui

Dos tragos con historia (y tequila)

Para esta noche de gala, el equipo liderado por Rodrigo Urraca, socio fundador de Handshake, diseñó dos cocteles que fusionan el alma mexicana con técnicas de vanguardia.

El primero, Once Upon at the Oscars, es una celebración líquida que tiene como base tequila Don Julio 1942, combinado con infusión de menta, jugo de limón fresco y jarabe de azúcar. Lo que lo vuelve único es la técnica: un Milk Punch, proceso donde la leche se utiliza para clarificar el trago, dándole una transparencia sedosa y un balance perfecto entre frescura, acidez y notas herbales. Lejos de saber a leche, esta técnica aporta elegancia y una textura que brilla en el paladar.

El segundo coctel, Olive Oil Gimlet, es un desafío de sabor que juega con el umami, ese quinto sabor tan difícil de definir. La mezcla comienza con Don Julio Blanco, al que se suma aceite de oliva, cordial de manzana verde, lillet blanc infusionado con romero y un toque cítrico. La cereza del pastel es una aceituna rellena de queso azul, un golpe inesperado que transforma cada sorbo en una experiencia compleja, salada y refrescante a la vez.

Olive Oil GimletHoracio Rodríguez

Bocados con estrella

Porque un gran cóctel merece un gran bocado, Handshake también diseñó dos platillos para acompañar estas bebidas durante el Governors Ball. El primero es el Octo Dog, un guiño a la street food reinterpretada. Aquí, la clásica salchicha es reemplazada por un tentáculo de pulpo crujiente, envuelto en arroz inflado, coronado con aguacate fresco y perlas de maracuyá.

El segundo platillo es una versión de lujo de la tradicional cacio e pepe, que eleva esta receta italiana con una espuma de queso creada con CO2, aportando una textura ligera y etérea, rematada con caviar. Así, cada bocado juega entre lo clásico y lo contemporáneo, en perfecta sintonía con el estilo de Handshake.

Handshake en los Oscar 2025.Especial

La mixología mexicana brilla en Hollywood

Con esta colaboración, Handshake no solo representa al talento mexicano, sino que consolida a la coctelería nacional en la escena global. En años anteriores, figuras como Charles Joly e Israel Barón dejaron su huella detrás de esta prestigiosa barra, y ahora es turno de un bar mexicano que ha cambiado las reglas del juego.

Y para quienes no estarán en la ceremonia del Oscar, hay una excelente noticia: durante todo marzo, estos cocteles y platillos estarán disponibles en el menú de Handshake en la Ciudad de México. Porque la historia de la mixología mexicana sigue escribiéndose con cada trago, y esta vez, con el Oscar en la mira.