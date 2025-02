Galea: tres años de aprendizajes, "friegas" y sabores para recordar

"Si me hubieran dicho todo lo que iba a tener que pasar antes de abrir Galea, probablemente no lo hubiera hecho, la verdad es que ha sido una 'friega'". El chef Rafa Zaga recuerda así el inicio de su restaurante en la colonia Roma. No lo dice con arrepentimiento, sino con la certeza de haber enfrentado y superado desafíos que muchos desconocen al emprender en la industria gastronómica.

Desde su apertura en 2021, Galea se ha ido consolidado como una propuesta singular en la Ciudad de México: un restaurante que toma como base la cocina italiana, pero que la interpreta con influencias mediterráneas y francesas, sin perder de vista el producto local y la estacionalidad de los productos mexicanos. Tres años después, el espacio sigue evolucionando, con una identidad que no sólo se define por la tradición, sino por la creatividad, la técnica y el respeto por los ingredientes.

Chef Rafa ZagaPlayadura

Ubicado en Sinaloa 67, en la colonia Roma Norte, el restaurante es el resultado del regreso de Rafa Zaga a México tras una década de formación y experiencia en Nueva York. Con un enfoque centrado en el balance de sabores, la ejecución precisa y una visión minimalista de la cocina, Galea se ha convertido en un referente, logrando reconocimientos como el Bib Gourmand de la Guía Michelin 2024, un lugar en la lista de Los 250 de Culinaria Mexicana, los 100 mejores restaurantes de Marco Beteta y los 50 mejores restaurantes de The Gentleman.

El camino de Rafael Zaga en la cocina

Rafael Zaga no es ajeno a la exigencia de la alta cocina. Su experiencia en Marea, el restaurante neoyorquino con dos estrellas Michelin, le permitió desarrollar una técnica impecable y una visión culinaria centrada en la calidad del producto y la precisión en cada platillo. Esta influencia es evidente en Galea, donde cada preparación busca respetar y resaltar los ingredientes sin distracciones innecesarias.

Pero detrás de estos logros hay un camino lleno de retos."Hoy en día, encontrar personal comprometido es una de las cosas más difíciles. Prefiero formar a mi equipo desde cero que luchar con gente que ya tiene vicios o que simplemente no quiere trabajar, o que lleguen un día y te quieran clausurar por cuestiones que no tenías en el radar", explica Zaga. Además, enfrentarse a las rentas elevadas en la Roma (más de 100,000 pesos por local) y a la burocracia de la ciudad han sido algunos de los obstáculos que ha tenido que superar para consolidar su restaurante.

GaleaPlayadura

Un menú que evoluciona con creatividad

Galea no solo se distingue por su filosofía de cocina, también por su menú en constante evolución. Cada platillo refleja la visión de Rafa Zaga de reinterpretar la cocina italiana con ingredientes de temporada y técnicas contemporáneas.

En la sección de entradas, destacan opciones como el Mil Hojas de Camote, con pecorino romano y gremolata de pepita, todo un clásico, y el Tartar de Carne, que equilibra sabores con holandés de mantequilla y alcaparras. "No tratamos de hacer cocina pretenciosa, sino de resaltar el ingrediente en su mejor versión", dice el chef Rafa Zaga.

Las pastas, todas hechas en casa, son uno de los pilares del menú. El Garganelli combina hongos con nuez de la India y ricotta salata, mientras que los Cappellacci resaltan con pato, cerezas y radicchio. También destaca el Spaghetti con jitomate corazón de buey y albahaca, así como el Tagliatelle con camarón y cebollín. Para quienes buscan una opción más robusta, el Rotolo, con bolognesa y parmesano, es una excelente elección.

GaleaPlayadura

En los platos fuertes, la Picaña y el Flank Steak Wagyu con croqueta de brócoli y mostaza ofrecen opciones contundentes, mientras que el Pato con tagliatelle de manzana y betabel explora sabores más sutiles. Para quienes prefieren el mar, la Pesca del día con orzo, camarón y azafrán es una elección fresca y bien equilibrada. Otras opciones incluyen la Terrina, elaborada con cachete y chambarete, servida con risotto alla milanese, imperdible.

Para completar la experiencia, los postres creados por Michelle Catarata, reconocida como Repostera del Año por la Guía México Gastronómico, ofrecen el cierre perfecto, con opciones que equilibran dulzor, texturas y sofisticación.

Michelle Catarata: La pasión por la repostería

En el cielo gastronómico de Galea brilla con luz propia la cocina dulce de Michelle Catarata, reconocida como Mejor Chef Repostera de México 2025 por la Guía México Gastronómico. Su técnica precisa, manejo de sabores y amor por el helado han convertido su propuesta en un referente dentro y fuera del restaurante.

Michelle CatarataPlayadura

Con raíces en Filipinas y una historia marcada por su experiencia en Nueva York, Michelle ha transformado la repostería en Galea en un elemento fundamental de la experiencia culinaria. Sus postres no solo cierran la comida, sino que la elevan. "El postre es lo que despierta más expectativa y emoción, por eso me gusta tanto", afirma.

Desde sus días en el Institute of Culinary Education, Catarata ha trabajado con disciplina, obteniendo experiencia en las cocinas de Sorella, The NoMad y Marea, este último con dos estrellas Michelin, donde fue sous chef pastelera. En Galea, ha consolidado su firma con postres como la tarta de nocciola con palomitas y caramelo salado y la tarta de queso, chocolate y malvavisco, que evocan recuerdos y juegan con contrastes de texturas y temperaturas.

Postre de Michelle Catarata.Playadura

El trabajo de Michelle no se limita a Galea. Junto con Rafa Zaga y su equipo, ha materializado un sueño personal: Iddi’s Bakery, una pastelería y cafetería en la Condesa, donde sigue explorando nuevas creaciones y perfeccionando recetas. "Lo más difícil de un postre es encontrar el equilibrio perfecto y el toque exacto de dulzor", concluye Mich Catarata.