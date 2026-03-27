Cheesecake de mango sin horno: la receta que mejor aprovecha la temporada de esta fruta

Hay frutas que anuncian el calor antes de que el calendario lo confirme. El mango es una de ellas. Su aroma, su pulpa densa y su dulzor natural lo convierten cada año en uno de los ingredientes más agradecidos de la cocina de temporada, sobre todo cuando se busca un postre que no exija horno ni largas horas de preparación.

El cheesecake de mango sin horno tiene una ventaja conserva la frescura de la fruta, evita el exceso de manipulación y permite construir un postre untuoso que no compite con el ingrediente principal, sino que lo acompaña. Que el mango esté entre las frutas de temporada en México de marzo a junio ayuda a entender por qué en estas semanas su presencia se vuelve tan natural en mesas, mercados y recetas.

Una fruta de temporada que pide recetas frescas

En México, el mango no solo tiene peso cultural y comercial; también tiene una temporalidad muy clara en su mayor disponibilidad. La Secretaría de Agricultura lo incluye entre las frutas de temporada de marzo a junio. Esa ventana explica por qué, en estos meses, la fruta suele encontrarse con mejor aroma, mayor jugosidad y una dulzura más franca, tres condiciones que resultan especialmente valiosas en un postre frío.