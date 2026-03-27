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Cheesecake de mango sin horno: la receta que mejor aprovecha la temporada de esta fruta
Cuando el mango entra en su mejor momento en México, entre primavera y verano, también aparece una de las mejores excusas para llevarlo a la cocina en versiones más frescas.
Hay frutas que anuncian el calor antes de que el calendario lo confirme. El mango es una de ellas. Su aroma, su pulpa densa y su dulzor natural lo convierten cada año en uno de los ingredientes más agradecidos de la cocina de temporada, sobre todo cuando se busca un postre que no exija horno ni largas horas de preparación.
El cheesecake de mango sin horno tiene una ventaja conserva la frescura de la fruta, evita el exceso de manipulación y permite construir un postre untuoso que no compite con el ingrediente principal, sino que lo acompaña. Que el mango esté entre las frutas de temporada en México de marzo a junio ayuda a entender por qué en estas semanas su presencia se vuelve tan natural en mesas, mercados y recetas.
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Una fruta de temporada que pide recetas frescas
En México, el mango no solo tiene peso cultural y comercial; también tiene una temporalidad muy clara en su mayor disponibilidad. La Secretaría de Agricultura lo incluye entre las frutas de temporada de marzo a junio. Esa ventana explica por qué, en estos meses, la fruta suele encontrarse con mejor aroma, mayor jugosidad y una dulzura más franca, tres condiciones que resultan especialmente valiosas en un postre frío.
Ingredientes
Galletas de vainilla o tipo María molidas
Mantequilla derretida
Queso crema
Leche condensada
Crema para batir
Pulpa de mango madura
Grenetina sin sabor
Agua
Jugo de limón
Mango fresco en cubos para decorar
Preparación
Mezcla las galletas molidas con la mantequilla derretida hasta obtener una textura de arena húmeda. Coloca la mezcla en un molde desmontable o en un refractario y presiona bien para formar una base compacta. Lleva al refrigerador mientras preparas el relleno.
Hidrata la grenetina en un poco de agua y deja que repose unos minutos. Después caliéntala suavemente hasta que se disuelva por completo.
Licúa o bate el queso crema con la leche condensada, la crema para batir, la pulpa de mango y unas gotas de jugo de limón hasta obtener una mezcla tersa. Incorpora la grenetina disuelta y mezcla de nuevo hasta integrar.
Vierte la preparación sobre la base de galleta y refrigera varias horas, hasta que el cheesecake tome firmeza.
Antes de servir, termina con cubos de mango fresco encima. También puedes añadir un poco más de pulpa para reforzar el sabor y dar una apariencia más brillante. Decora con rodajas o gajos de naranjas.