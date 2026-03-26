Cocina Carmela: el libro con el que Gaby Ruiz convierte su cocina en memoria y legado

La chef Gaby Ruiz llevó su cocina a un nuevo formato: el libro. Con la presentación de Cocina Carmela, la fundadora de Carmela y Sal trasladó su historia, su proceso creativo y su visión de la gastronomía mexicana a una obra que combina memoria, recetas y narrativa.

La obra, presentada en Cinema Lido en la Ciudad de México, no se limita a reunir recetas. También abre espacio a la historia detrás de la cocinera, la emprendedora y la empresaria que ha construido una de las propuestas gastronómicas más personales del país desde Carmela y Sal.

En la presentación estuvieron el músico Jay de la Cueva, la chef repostera Paulina Abascal, la chef Fernanda Prado, de Cuina, y la propia Gaby Ruiz, en un encuentro que dejó claro que el libro no sólo habla de comida: habla de origen, de riesgo, de intuición, de errores y de lo que una cocinera aprende cuando las cosas no salen como esperaba.

Parte de esa dimensión quedó expuesta durante el evento, donde Ruiz repasó cómo su historia profesional se ha construido tanto con aciertos como con tropiezos.

Un libro que no sólo reúne recetas

Cocina Carmela se publica bajo el sello editorial DEBATE de Penguin Random House y se mueve en varios registros. Tiene cocina, tiene memoria y también tiene ficción.

La publicación combina episodios personales, recetas, reflexiones sobre la cocina mexicana y cuentos que giran alrededor de Carmela, un personaje que funciona como hilo narrativo dentro del libro. Esa mezcla le permite escapar del formato clásico del libro gastronómico y entrar en un terreno más amplio: el de la narrativa culinaria.

Durante la presentación, el editor del proyecto, Eduardo Flores, explicó que el libro cruza capítulos autobiográficos con relatos literarios, además de abrir espacio a la visión de Ruiz sobre la cocina, la creatividad, la maternidad, la música y el oficio.

Desde la sensibilidad

Uno de los ejes de la conversación fue la capacidad de Gaby Ruiz para convertir territorio y emoción en lenguaje culinario.

“Gaby es una cocinera que logra que pruebes su tierra sin haber estado ahí. Su cocina transmite identidad, memoria y sensibilidad; eso es algo que pocas personas consiguen a través de un plato”, dijo Fernanda Prado, chef de Cuina.

Fernanda Prado mencionó que la cocina de Gaby Ruiz tiene una capacidad poco común: traducir el origen en experiencia.

Chef Gaby RuizCortesía

Esa cualidad, dijo, también se percibe en el libro, donde la cocina funciona como una forma de contar quién es y de dónde viene. Esa lectura coincide con lo expresado por Prado durante la presentación, donde habló del vínculo entre sensibilidad, amistad y territorio en la cocina de Ruiz.

Música y creatividad

La relación entre cocina y música también atraviesa el libro y fue uno de los temas que tomó fuerza durante la presentación.

“La cocina de Gaby tiene capas, como la música. Hay historia, emoción y técnica en cada plato. Lo que hace no sólo alimenta, también conecta a las personas y construye momentos”, Jay de la Cueva, cantautor, músico, productor, integrante de bandas como: Fobia, Molotov, Moderatto, entre otras.

Jay de la Cueva habló de la manera en que la cocina de Ruiz genera comunidad y deja huella emocional. Su participación ayudó a reforzar uno de los rasgos más singulares de la chef: su forma de cocinar desde la sensibilidad, pero también desde la imaginación y la narrativa.

Jay de la CuevaCortesía

Durante el evento, el músico recordó su vínculo personal con Ruiz y la manera en que su cocina ha funcionado como punto de encuentro entre arte, amistad y sobremesa.

No todo ha salido bien

Uno de los aspectos más valiosos de Cocina Carmela es que no construye una historia idealizada del éxito.

Gaby Ruiz habló durante la presentación de los momentos en que los proyectos no salieron como esperaban junto con su esposo Rafa: restaurantes que cerraron, decisiones difíciles, pérdidas económicas, miedo y procesos de reconstrucción. Lejos de omitir esas etapas, el libro las incorpora como parte esencial de su formación profesional.

Ese enfoque le da espesor a la obra: no sólo muestra la cocina que llegó a consolidarse, también el costo, las dudas, las deudas y los errores que forman parte del camino de cualquier emprendedor en la industria restaurantera.

Presentación del libro de la chef Gaby RuizCortesía

Ruiz relató durante la presentación que el libro también da espacio a lo que no funcionó, porque en esos episodios encontró algunas de sus lecciones más importantes como empresaria.

Un legado que trasciende el restaurante

Para Paulina Abascal, ganadora de la Medalla de Oro de la Academia Culinaria de Francia y fundadora de The Wish Cake, esa dimensión convierte al libro en una pieza relevante dentro de la gastronomía mexicana contemporánea.

“Un libro no sólo documenta recetas, deja huella. Es una forma de compartir conocimiento, historia y visión. Gaby está construyendo un legado que va más allá de su restaurante”, dijo Paulina Abascal, chef pastelera.

Abascal destacó el valor de llevar una trayectoria culinaria al papel y convertirla en una referencia para nuevas generaciones de cocineros, lectores y emprendedores del sector gastronómico. Durante su intervención, enfatizó que el libro representa una forma de dejar huella más allá de la operación diaria de un restaurante.

La comida también puede dar calma

En su intervención, Gaby Ruiz explicó que su relación con la cocina no comenzó sólo desde el gusto por cocinar, sino desde la necesidad de hacer sentir bien a los demás.

"Yo cocino porque me gusta ver a la gente comer y sentirse bien. La comida no sólo alimenta, también puede dar calma, alegría y compañía; eso es lo que siempre he querido hacer”, mencionó Gaby Ruiz, la chef de Carmela y Sal.

Ese enfoque recorre el libro de principio a fin. La cocina aparece como una herramienta de cuidado, de memoria y de reconstrucción. No sólo como técnica o propuesta gastronómica, sino como lenguaje emocional y profesional.

Título: Cocina Carmela Autora: Gaby Ruiz Editorial: Debate

Género: Gastronomía / Memoria / Narrativa culinaria Idioma: Español

Precio: $349 (Librería Rosario Castellanos)