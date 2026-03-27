Celebrar en restaurantes en México ya cuesta hasta 30% del ingreso mensual

En México, salir a un restaurante para celebrar no es un gasto menor, es una decisión que se mide frente al ingreso disponible. De acuerdo con INEGI, el ingreso corriente promedio mensual por hogar se ubica entre 22,000 y 25,000 pesos, mientras que a nivel individual una gran parte de los trabajadores percibe entre 7,000 y 10,000 pesos mensuales. Bajo ese contexto, una comida en un restaurante de ocasión especial —con tickets promedio de entre 500 y 1,500 pesos por persona— representa varios días de trabajo.

Si se traslada a una experiencia completa para dos personas, con entrada, plato fuerte, bebidas y servicio, la cuenta puede alcanzar entre 2,000 y 3,000 pesos. Es decir, hasta 30% del ingreso mensual de muchos mexicanos. Aun así, este gasto no solo se mantiene, sino que forma parte de los hábitos de consumo más arraigados en la vida urbana.

La economía emocional del restaurante

El porqué está en la forma en que los mexicanos asignan valor a estos momentos. Más allá del precio, el restaurante funciona como un espacio donde se construyen experiencias. Un estudio reciente de OpenTable señala que 45% de los mexicanos considera que los mejores recuerdos de su vida se crean en restaurantes, mientras que 21% acude específicamente para celebrar ocasiones importantes y 26% para convivir con familia o amigos.

Además, 66% de los comensales asegura que tanto la comida como el ambiente son igual de importantes para vivir una experiencia memorable, lo que explica por qué el gasto no se enfoca únicamente en el menú, sino en todo el entorno: vista, música, servicio y ubicación. El restaurante deja de ser un punto de consumo básico para convertirse en un escenario de experiencias.

Dónde se celebran los momentos importantes en CDMX

En la Ciudad de México, este comportamiento se traduce en una preferencia clara por restaurantes que ofrecen algo más que comida. Espacios con vistas panorámicas, terrazas, conceptos internacionales o propuestas de alto diseño se posicionan como los favoritos para celebrar.

Cena familiarFreepik

De acuerdo con datos de OpenTable basados en reservaciones de los últimos 12 meses, cinco de los restaurantes más elegidos para ocasiones especiales son Ling Ling, Parole, Porfirio's, Terraza Cha Cha Cha y Bellini Restaurante Giratorio. En estos lugares, el ticket promedio supera fácilmente los 1,000 pesos por persona, pero el valor percibido está en la experiencia completa.

El dato no es menor: 58% de los comensales en México reconoce sentir presión por elegir el restaurante “correcto” para una ocasión especial, lo que refuerza la idea de que la decisión está cargada de significado social y emocional.

Gastar más, pero con planeación

Lejos de ser impulsivo, el gasto en restaurantes para celebrar muestra patrones claros de planeación. El estudio indica que 43% de los mexicanos comienza a considerar una reservación al menos una semana antes, aunque la mayoría concreta en los tres días previos a la ocasión .

Además, 44% afirma que contar con una reservación confirmada genera tranquilidad, lo que revela que este tipo de consumo no solo implica dinero, sino también organización y expectativa. Incluso, el principal factor de estrés al planear una salida es no encontrar disponibilidad en el lugar deseado, por encima del precio.

El lujo que se justifica

Desde una perspectiva económica, este comportamiento responde a lo que podría definirse como un consumo aspiracional justificado. No es un gasto cotidiano, pero tampoco es prescindible. Es una inversión en experiencia que se valida por su carga simbólica.

RestaurantesFreepik

En términos prácticos, los restaurantes se han convertido en uno de los principales espacios donde se canaliza el gasto discrecional: dinero que no se destina a necesidades básicas, sino a calidad de vida. En este segmento, el consumidor está dispuesto a pagar más si el resultado es una experiencia memorable.

En una ciudad donde la gastronomía es parte de la identidad, celebrar en un restaurante no es solo salir a comer. Es asignar valor a un momento. Y ahí está la clave: en México, el costo de una comida especial puede medirse en pesos, pero su verdadero retorno está en la experiencia que deja.