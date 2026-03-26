Día del Taco 2026 ¿Por qué es el platillo favorito de 7 de cada 10 mexicanos?

El próximo 31 de marzo se celebra el Día del Taco, pero en México este platillo no necesita fecha para confirmar su peso. Hoy, el taco no solo domina la mesa: estructura hábitos de consumo, cadenas productivas y una economía que va del campo a las plataformas digitales.

De acuerdo con datos de INEGI, 7 de cada 10 mexicanos consideran al taco su comida favorita y más del 90% lo consume de manera habitual. Esta penetración no es casual: responde a una base alimentaria profundamente arraigada, donde la tortilla —su insumo esencial— es consumida por más del 90% de la población, con promedios cercanos a 66 kilogramos por persona al año. El taco, en este sentido, no es solo gastronomía: es identidad alimentaria y volumen.

Del maíz al algoritmo: la doble vida del taco

A esta base cultural se suma una transformación en el consumo. De acuerdo con DiDi Food, en 2025 los tacos representaron el 10% de los pedidos en la plataforma, es decir, 1 de cada 10 órdenes. En total, se registraron casi 13 millones de pedidos a nivel nacional, posicionando a esta categoría como la quinta más demandada.

El dato revela un cambio estructural: el taco ya no solo se consume en la calle o en la taquería, también se integra al ecosistema digital bajo una lógica de conveniencia, rapidez y precio accesible.

Tacos AtarantadosDiego López

Pastor, barbacoa, dorados, bistec y asada lideran las preferencias, replicando en el entorno digital lo que históricamente ha dominado el consumo físico.

El mapa del taco: consumo nacional y escala urbana

El comportamiento del consumidor confirma su alcance nacional. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mexicali y Puebla encabezan los pedidos, seguidas por Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Morelia, Cuernavaca y Toluca.

El domingo y el horario entre 21:00 y 22:00 horas concentran el mayor volumen de pedidos, una señal de que el taco se posiciona como consumo de cierre de semana, ligado al ocio y la conveniencia.

Pero hay un nuevo frente: la madrugada. Entre la 1:00 y las 3:00 horas, los pedidos crecieron 20% en 2025 frente al año anterior, con más de 170,000 órdenes en ese horario. Ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Tijuana lideran esta tendencia, consolidando al taco como el principal alimento del “after”.

Una industria que sostiene al país desde abajo

Más allá del consumo, el taco es también estructura económica. El propio INEGI documenta que las taquerías y negocios de antojitos operan principalmente como micronegocios, y se tienen registradas en Ciudad de México casi 11,000 lo que convierte a este sector en una de las redes productivas más extendidas del país.

Se trata de una economía fragmentada, de alta rotación y baja barrera de entrada, que sostiene miles de empleos y articula cadenas de valor que van desde la producción de maíz hasta la operación urbana.

A esto se suma la dimensión del volumen. Estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural apuntan a un consumo cercano a 24,000,000 de toneladas de maíz para tacos al año en México, una cifra que confirma que no se trata de un platillo, sino de una industria completa.

Taco campechanoCortesía

Precio, acceso y volumen: la fórmula del éxito

El crecimiento del taco en delivery también responde a su accesibilidad. En DiDi Food, más de 19,000 restaurantes han ofrecido al menos una orden de tacos por menos de 80 pesos en el último año.

El resultado es una ecuación clara: alto volumen, frecuencia constante y ticket promedio accesible. En términos económicos, el taco combina lo que pocos productos logran: identidad cultural, masividad y rentabilidad.

Así, en la antesala del Día del Taco, la lectura es contundente. México no solo come tacos: los produce, los distribuye, los digitaliza y los convierte en una de las industrias alimentarias más dinámicas del país.