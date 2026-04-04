Bestizo llega a México y refuerza la apuesta de Bodegas Emilio Moro en el país

La llegada de una etiqueta a México no siempre se lee solo en términos comerciales. En ocasiones, también revela la intención de una bodega por insertarse en una conversación cultural más amplia: la de la mesa, la hospitalidad y los rituales cotidianos de la gastronomía.

En ese registro se ubica Bestizo, el vino de Bodegas Emilio Moro que ya está en la Ciudad de México y cuya presentación estuvo acompañada por Javier Moro Espinosa, presidente de la casa, quien viajó desde España para encabezar este nuevo paso de la firma en el país.

Javier Moro EspinosaCortesía

Bestizo nace en España como el primer tinto de Bodegas Emilio Moro en El Bierzo y está elaborado con 100% uva Mencía. Es un vino concebido desde la unión: una etiqueta pensada para tender puentes, conectar historias y marcar una nueva etapa para la bodega en otro territorio. Más que una simple novedad dentro del portafolio, se plantea como una botella con vocación de encuentro.

Un vino que busca su lugar en la mesa

El discurso que acompaña a Bestizo evita colocarlo como una etiqueta de imposición. Por el contrario, su perfil parece construido para acompañar. En nariz y boca ofrece fruta roja y negra, notas florales y minerales, además de una textura ágil y taninos pulidos. Esa combinación lo perfila como un vino de trazo gastronómico, pensado para convivir con la comida y con el momento, más que para reclamar protagonismo absoluto.

Ahí aparece una de las claves de su llegada a México. La bodega reconoce en el país un entorno especialmente afín a la esencia de Bestizo: una cultura donde compartir la mesa no es un gesto accesorio, sino una parte central de la experiencia.

El Bierzo, la Mencía y una nueva etapa

Bestizo también representa un movimiento importante dentro del mapa de Bodegas Emilio Moro. La casa, históricamente vinculada con Ribera del Duero, presenta aquí un tinto elaborado en El Bierzo, una región cuya identidad vitivinícola se expresa a través de la Mencía.

BestizoCortesía

La visita de Javier Moro Espinosa refuerza esa lectura. Su presencia en la ciudad no solo sirvió para introducir formalmente la etiqueta en México; también funcionó como un gesto de cercanía con un mercado donde el vino se integra a una vida social muy vinculada a la mesa. El boletín insiste en ese punto: Bestizo encuentra en México un espacio natural porque aquí el vino sigue estando profundamente ligado al acto de compartir.

Un portafolio que traza puentes

La presentación de Bestizo estuvo acompañada por otras etiquetas emblemáticas de la bodega: La Revelía, Elalba, Emilio Moro y Malleolus. La selección no fue casual. Esta degustación permitió tender un puente entre regiones, estilos y distintos momentos de consumo, subrayando que la historia de la casa no se reduce a una sola denominación ni a una sola expresión del vino.

En ese contexto, Bestizo entra al portafolio mexicano como una pieza con identidad propia, pero también como parte de una narrativa más amplia: la de una bodega que busca dialogar con diferentes territorios sin perder continuidad entre origen, familia y visión contemporánea.

El origen de Bodegas Emilio Moro se remonta a 1891, año de nacimiento de Emilio Moro en Pesquera de Duero, Valladolid. Desde entonces, el conocimiento del viñedo y el amor por el vino se han transmitido de generación en generación hasta llegar a la tercera, que hoy está al frente de la empresa. Actualmente, la bodega cuenta con unas 300 hectáreas de viñedo propio.

BestizoCortesía

Su portafolio incluye etiquetas como Finca Resalso, Emilio Moro, Emilio Moro Vendimia Seleccionada, La Felisa, la gama Malleolus y Clon de la Familia. Además, desde 2016 desarrolla su proyecto en El Bierzo, donde produce blancos 100% godello como Polvorete, El Zarzal y La Revelía, una expansión que ayuda a entender el contexto en el que surge Bestizo.