Toro: la región de España que rompe el mito de los vinos solo potentes

La denominación de origen Toro es hoy una de las regiones vitivinícolas más dinámicas de España. Situada en la comunidad autónoma de Castilla y León, entre los 750 y 850 metros de altitud promedio, abarca 15 municipios: doce en Zamora y tres en Valladolid.

Vecina de dos denominaciones emblemáticas, Rueda y Ribera del Duero, Toro comparte con ellas la influencia del río Duero, cuyos afluentes atraviesan el territorio antes de desembocar en este eje fluvial.

"Somos la tercera zona de Castilla y León tanto en producción como en extensión", explica Felipe Nalda Álvarez, presidente del consejo regulador.

La tradición vitivinícola de Toro se remonta a asentamientos romanos, aunque la introducción y expansión del cultivo de la vid se atribuye principalmente a los fenicios.

Uno de los episodios más especiales se relaciona con la expedición que llevó a Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. "El vino escogido para el viaje de Colón fue vino de Toro", señala Nalda.

ViñasCortesía

La filoxera llegó a la zona relativamente tarde, en 1897. Décadas después, en 1933, antes de la Guerra Civil española, se aprobó el llamado estatuto del vino de Toro, un antecedente institucional importante. Sin embargo, la denominación de origen moderna se estableció oficialmente en 1987.

En años recientes el consejo regulador ha reforzado sus sistemas de control y certificación. "Desde hace cinco años trabajamos con la acreditación de ENAC para adaptarnos a los nuevos tiempos", comenta Nalda en referencia a la Entidad Nacional de Acreditación de España, que evalúa la competencia técnica de organismos de certificación e inspección.

ToroCortesía

Clima extremo y viñas longevas

Toro es una denominación marcada por el clima continental extremo. Los veranos pueden alcanzar los 42 °C, mientras que en invierno las temperaturas pueden descender por debajo de los –2 °C.

Gran parte de las precipitaciones llega después de la vendimia, lo que permite que el suelo recargue agua para el ciclo vegetativo siguiente.

"Uno de los mejores factores de nuestra zona es el uso casi inexistente de plaguicidas", señala.

La denominación cuenta actualmente con 5,509 hectáreas de viñedo y una producción media cercana a 20 millones de kilos de uva, con rendimientos relativamente bajos y una alta proporción de viñas viejas.

Campo y viñasCortesía

Existen seis variedades de uva. En tintas destacan Tinta de Toro (Tempranillo local) y Garnacha Tinta. En blancas se cultivan Malvasía Castellana, Verdejo, Moscatel de grano menudo y Albillo Real, estas dos últimas incorporadas al reglamento en 2021.

"Desde hace dos o tres años ya se puede elaborar Garnacha Tinta como monovarietal", agrega.

Selección representativa

Vinos con diferentes perfiles para probar la esencia de Toro:

· Desafiante, Monte La Reina, Verdejo

· Lagarona, Estancia Piedra, Albillo Real, Malvasía Castellana y Verdejo

· Cuzo, Maires, Tinta de Toro

· Américo, Díez Gómez, Tinta de Toro

· Cindus, Legado de Orniz, Tinta de Toro

· Cañus Verus, Covitoro, Tinta de Toro

· Bucrana Crianza, Bucrana, Tinta de Toro

· Marqués de Peñamonte, Torreduero, Tinta de Toro

· Palacio de Villachica Crianza, Palacio de Villachica, Tinta de Toro

· Numanthia, Numanthia, Tinta de Toro

· Las Tierras Extinta, Rodriguez y Sanzo, Tinta de Toro

· Aponte Reserva, Frontaura, Tinta de Toro

· Pellejo, Bigardo, Tinta de Toro

· San Román, San Román, Tinta de Toro

· Letanía Selección, Discolo, Tinta de Toro