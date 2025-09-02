Buscar
El Economista
Bistronomie

Lectura3:00 min

Alimentos enlatados: mitos, realidades y recomendaciones de consumo

image

Los alimentos enlatados no son enemigos de la salud: conservan gran parte de sus nutrientes y resultan prácticos, siempre que se elijan con bajo sodio, sin azúcares añadidos y en envases seguros.

Miriam Lira

Los alimentos enlatados han acompañado a la humanidad por más de dos siglos. Inventados a inicios del siglo XIX como una solución militar en Francia, hoy son parte de la despensa cotidiana en todo el mundo. Sin embargo, su consumo sigue envuelto en mitos: ¿son realmente dañinos?, ¿aportan beneficios?, ¿en qué casos conviene comerlos y qué precauciones debemos tomar?

Diversos estudios, incluido un informe del Journal of the Science of Food and Agriculture, confirman que los procesos de enlatado preservan vitaminas y minerales en niveles similares a los de los alimentos frescos o congelados. El calor empleado elimina bacterias y prolonga la vida útil sin necesidad de conservadores químicos adicionales.

Te puede interesar

Por ejemplo, los jitomates enlatados mantienen un alto nivel de licopeno, un antioxidante asociado a la salud cardiovascular. El atún conserva proteínas y ácidos grasos omega-3, esenciales para el cerebro y el corazón. En muchos casos, el enlatado incluso mejora la biodisponibilidad de ciertos nutrientes.

image

latasFreepik

Los riesgos a considerar

No todo es positivo. El principal riesgo señalado por la Food and Drug Administration (FDA) y la European Food Safety Authority (EFSA) es la presencia de bisfenol A (BPA) en los recubrimientos internos de algunas latas, un químico asociado a alteraciones hormonales. Aunque la industria ha avanzado hacia recubrimientos libres de BPA, aún es recomendable verificar etiquetas o preferir marcas que lo especifiquen.

Otro punto a vigilar es el exceso de sodio y azúcares añadidos. Muchos vegetales enlatados contienen sal para prolongar el sabor, y las frutas suelen venir en almíbar. Consumidos en exceso, estos pueden contribuir a hipertensión, sobrepeso y diabetes.

Cuándo son una buena opción

En emergencias o viajes: por su larga duración y facilidad de transporte.

Para asegurar consumo de pescado: la FAO destaca que el atún, sardina y salmón enlatados son clave para aportar omega-3 a poblaciones sin acceso frecuente a pescado fresco.

image

latasFreepik

En la cocina práctica: legumbres enlatadas (frijoles, garbanzos, lentejas) son una fuente rápida de proteína vegetal y fibra, con mínima pérdida nutricional.

Recomendaciones de consumo responsable

Revisar la etiqueta: elegir productos bajos en sodio y azúcares.

Escurrir y enjuagar: en el caso de legumbres o verduras, reduce hasta un 40% el sodio.

Verificar la integridad del envase: no consumir latas abolladas, oxidadas o infladas, ya que podrían contener bacterias como Clostridium botulinum.

Rotar el almacenamiento: aunque duren años, lo ideal es consumirlos antes de la fecha de caducidad para asegurar sabor y textura óptimos.

Diversificar la dieta: los enlatados complementan, pero no sustituyen, el consumo de alimentos frescos.

Temas relacionados

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete