La ruta alimentaria en el Primer Informe de Gobinero

Primer Informe

Desde el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla hasta la consolidación de Tiendas del Bienestar, el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum dejó claro que la comida y la autosuficiencia alimentaria son ejes de la actual administración.

Diego López

Más allá de los grandes anuncios en seguridad o energía, uno de los apartados que más impactan en la vida diaria es el de la comida. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un bloque de medidas orientadas a garantizar precios justos, apoyar a productores y reforzar el sistema de abasto nacional.

Los números del campo y el mar

Los apoyos al sector alimentario fueron uno de los puntos fuertes:

  • 192,000 pescadores reciben el apoyo de Bien Pesca.
  • 1 millón 886,000 campesinas y campesinos cuentan con apoyos de Producción para el Bienestar y fertilizantes gratuitos.
  • 34,000 pequeños productores de maíz, frijol, cacao y miel reciben precios de garantía en las Tiendas del Bienestar.
  • Con los programas Chocolate y Café del Bienestar, esos mismos productores pueden procesar sus cosechas para generar mayor valor agregado.
  • 415,000 sembradores de más de un millón de hectáreas perciben 6,450 pesos mensuales gracias a Sembrando Vida.
  • 3,000 productores de leche abastecen a 6.5 millones de familias con la Leche para el Bienestar.

La mandataria señalo este año además inició 3 programas de bienestar nuevos, pensados en darle valor al trabajo de para el desarrollo de nuestro país.

Alimentación para el Bienestar: justicia social en la mesa

El Informe también puso bajo reflectores la creación y expansión de Alimentación para el Bienestar, empresa estatal que busca transformar el sistema de abasto. Su misión: beneficiar a 62 millones de mexicanos con alimentos nutritivos y accesibles, comprados directamente a pequeños productores.

Hoy existen 24,724 Tiendas del Bienestar, con la meta de alcanzar 25,600 en 2025. En ellas se comercializan productos de comunidades rurales e indígenas, desde maíz y frijol hasta miel, café y cacao cultivados bajo esquemas agroforestales sustentables.

Además, con la estrategia “Maíz para todos”, se pretende mantener precios accesibles para comunidades indígenas y afromexicanas, donde la tortilla sigue siendo el corazón de la dieta.

Inflación y canasta básica

En paralelo, Sheinbaum subrayó que México registró una inflación de 3.5%, la más baja en los últimos años. Esto permitió contener los precios de la canasta básica y fortalecer el acuerdo con tiendas de autoservicio, que garantizan arroz, frijol, huevo y aceite a precios razonables.

Gastronomía y economía de bolsillo

El impacto es directo: tortillas más baratas, leche asegurada, pescados y granos a precios justos. Cada uno de estos programas toca la vida cotidiana y, al mismo tiempo, resguarda la identidad gastronómica del país.

