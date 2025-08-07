San Miguel de Allende, la prueba desafiante para la Jeep Wrangler JT Mojave Mojito 2025

Una vez más participé en una de las rutas organizadas por Bosco's Camp con el objetivo de poner a prueba un nuevo todoterreno. Las lluvias transformaron la ruta de San Miguel de Allende en un desafío natural. Lo que normalmente son caminos de terracería, se convirtieron en ríos crecidos y planicies de lodo que exigieron el uso de la reductora en la posición 4L en cada uno de los vehículos que conformaron la caravana.

Con esta edición especial, el JT ofrece por primera vez bolsas de aire de cortina y en la primera y segunda filas así como Advertencia de colisión frontal. Foto: Cortesía

Bien equipado

Pero estas condiciones fueron el escenario perfecto para evaluar una de las ediciones más nuevas de Jeep: el nuevo Wrangler JT Mojave Mojito 2025. Con una producción limitada a solo 50 unidades, presume un diseño 100% Jeep, 100% Truck. El exterior está dominado por un exótico color Verde Mojito. A esta personalidad tan marcada se suma una nueva parrilla de siete barras, rines exclusivos, ganchos de remolque en color naranja, y una antena invisible integrada al parabrisas.

El Wrangler JT Mojave Mojito 2025 cuenta con amortiguadores bypass con reservorios que aumentan la capacidad de contacto de los neumáticos con el piso y mejoran el control en un salto. Foto: Cortesía

Al volante

Pero lo más impresionante vino cuando tocó ensuciarse. Los amortiguadores FOX de 2.5” con bypass internos, junto con amortiguadores hidráulicos FOX y la elevación de suspensión delantera de una pulgada, ofrecieron un nivel de respuesta y absorción sobresaliente ante los impactos de los caminos rocosos y los cruces de agua, evitando rebotes indeseados y manteniendo la dirección siempre precisa. El cofre de alto rendimiento con toma de aire central permitió una mejor refrigeración incluso cuando el lodo salpicaba hasta cubrir por completo el parabrisas. El modo Off-Road+, diseñado para terrenos arenosos o de alta exigencia, demostró su valía en las orillas fangosas de las lagunas improvisadas.

Gracias al paragolpes con tope hidráulico y al diseño de los extremos, el grado del ángulo de ataque se ve beneficiado gracias a que el neumático tiene contacto más rápido con el obstáculo. Foto: Cortesía

Con solo presionar un botón, el Mojave Mojito ajustó la entrega de potencia, el control de tracción y los puntos de cambio para permitir derrapes controlados, alta velocidad sobre lodo, y bloqueo de diferencial trasero incluso a marchas largas. A pesar de ser una pick-up, el peso de la batea no fue obstáculo. El torque se distribuyó con tal precisión que, incluso con carga extra, el desempeño fue constante y hasta divertido. El volante deportivo con paletas de cambio permitió mantener un control preciso incluso durante las maniobras más agresivas.

Cuenta con la insignia Desert Rated que es un símbolo de su capacidad para soportar entornos exigentes como pendientes ascendentes, cruces de río y pistas de lodo a alta velocidad. Foto: Cortesía

Máxima atención

En el interior, la experiencia fue igual de sofisticada. Con asientos deportivos eléctricos en 12 direcciones, sistema Uconnect 5, pantalla táctil de 12.3 pulgadas y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. De este vehículo más que hablar de comodidad nos tenemos que centrar en el equipamiento especialmente diseñado para salir del pavimento sin preocuparnos por ensuciar el habitáculo.

Una pantalla de 12.3” domina el tablero y gracias a ella podemos interactuar con todos los sistemas. En seguridad goza de más de 85 asistencias a la conducción. Foto: Cortesía

Por ello cuenta con tapetes de uso rudo, puertas desmontables y controles resistentes al contacto con el agua. Sin embargo, la principal característica de este JT Mojave Mojito 2025 es la excelente visibilidad al frente y a los costados, con lo que se hacen aún más fáciles las maniobras al volante en donde hay poco espacio o que demandan mucha precisión.

Ficha técnica Jeep Wrangler JT Mojito 2025

Motor: Pentastar, V6.

Potencia: 285 hp

Torque: 260 lb-pie

Transmisión: Aut. 8 vel.

Precio: $1´648,900 pesos