Servicio Sismológico Nacional reporta tres microsismos en Naucalpan

El Servicio Sismológico Nacional (SMN) reportó que se detectaron la tarde de este jueves tres microsismos en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.

El primer microsismo se registró en punto de las 16:36 horas de este 20 de noviembre y tuvo una magnitud de 2.3; el segundo sismo, de magnitud 2.5, se reportó a las 16:43 horas; en tanto el tercer microsismo ocurrió pocos minutos después a las 16:45 horas y tuvo una magnitud de 1.6.

Registro de microsismos detectados en Naucalpan, Estado de México.Captura de pantalla

El pasado 10 de noviembre por la noche se registró un microsismo con magnitud preliminar de 2.3 con epicentro en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

¿Qué son los microsismos?

Desde 2024, se han reportado de manera recurrente microsismos en diversas regiones de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los microsismos son movimientos telúricos de baja magnitud y poca profundidad, que ocurren en zonas muy específicas. A pesar de su reducido tamaño, la sacudida puede ser intensa debido a su cercanía con áreas urbanas.

Como los microsismos tienen epicentro en la Zona Metropolitana y duran sólo uno o dos segundos, la alerta sísmica está imposibilitada para emitir una señal que prevenga a la población y le permita ponerse a salvo.