MTV cerrará su capítulo musical tras más de 40 años de trayectoria en entretenimiento

Todo comenzó en 1981 con ‘Video Killed the Radio Star’, de The Buggles en MTV. Una generación estaba presenciando cómo su manera de consumir la música se reinventaba al mezclar las canciones con la televisión. Hoy, cuatro décadas después, esa historia llega a su fin, y son ellos mismos los que despedirán un canal que supo redefinir la cultura pop.

Europa será el primer continente en ver el fin de la era MTV, el próximo 31 de diciembre. Así lo dieron a conocer medios internacionales, quienes aseguraron que MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live dejarán de transmitir en Reino Unido e Irlanda después de final de año.

Luego la señal se seguirá apagando en otros países como Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. Sin embargo, MTV HD seguirá al aire con realities como ‘Naked Dating UK’ y ‘Geordie Shore‘.

Las razones del fin de estos canales son claras. La forma de consumir vídeos musicales cambió, y las nuevas generaciones prefieren YouTube, plataformas streaming, o redes sociales, antes que la televisión.

Además, según Euronews, la medida va en línea con la idea de reducir costos de Pramount Global, que este año se fusionará con Skydance Media, compañía dueña de MTV Entertainment Group. Y es que, la empresa espera recortar hasta 500 millones de dólares en toda su cartera global.

Por ahora, se desconocen detalles del futuro del canal en Latinoamérica, pero lo cierto es que poco a poco se cierra el legado de la cultura pop que comenzó en Estados Unidos hace, exactamente, 44 años.

La historia de los vídeos en TV

Luego de que el video de The Buggles marcara un hito en el entretenimiento, la historia de MTV se siguió escribiendo, pues hacia inicios de diciembre de 1983, el canal continuaba marcando precedentes, al estrenar “Thriller” de Michael Jackson en la pantalla.

Más adelante, el 14 de septiembre de 1984 llegaron los primeros MTV Video Music Awards en los que Madonna se llevó gran parte de la atención tras interpretar “Like a Virgin” durante la premiación.

El 1 de agosto de 1987, MTV comenzó su expansión global, con el lanzamiento de MTV Europa. Luego llegaron los lanzamientos en Latinoamérica (1 de octubre de 1993) y Asia (3 de mayo de 1995), en una década en la que el estreno de ‘Beavis and Butt-Head’ y el primer’ MTV Unplugged hispanohablante, Los Fabulosos Cadillacs’, también marcaron la agenda.

Luego llegaron los 2000, con los primeros premios MTV Latinoamérica, llevados a cabo el 24 de octubre de 2002, reconociendo a artistas nacionales e internacionales, gracias a la votación de sus fans.

El 28 de agosto de 2003, el beso de Britney/Madonna/Christina durante los Video Music Awards, marcó otro momento en la memoria de los aficionados.

Finalmente, la década terminó con estrenos como ‘Embarazada a los 16’ en 2009, entre otros, que año a año fueron marcando la historia de un canal que dirá adiós en algunos países el próximo 31 de diciembre.