Taylor Swift: Las lecciones de marketing que toda marca debería aprender

Taylor Swift acaba de lanzar su disco “The Life of a Show Girl”, y en sólo cinco días estableció un récord al comercializar 3.5 millones de unidades de álbums equivalentes. Esto es ejemplo del impacto que tiene la estrella pop en la industria musical, pero no solo eso, también ha construido uno de los casos de marketing más exitosos de los últimos años.

Su capacidad para conectar emocionalmente con su público, reinventarse en cada lanzamiento y crear experiencias únicas la ha convertido en una referencia para marcas y emprendedores.

De acuerdo con Katie Denlinger, directora de Deloitte Digital, el éxito de la artista estadounidense se debe a una estrategia basada en la autenticidad, la anticipación y la consistencia de marca. Taylor no solo lanza discos, lanza eras que tienen una narrativa que evoluciona con cada etapa de su carrera.

El enfoque de Taylor Swift para construir una marca es una auténtica lección de diferenciación. El éxito de Swift nos recuerda que la verdadera conexión empieza por comprender y atender las necesidades insatisfechas, algo que solo se logra interactuando, conociendo y construyendo relaciones con los clientes”.

Conectar antes que vender

Taylor Swift ha logrado lo que muchas empresas buscan: construir una comunidad fiel. Sus fans, mejor conocidos como swifties, se sienten parte de su historia gracias a una comunicación cercana y transparente.

De acuerdo con Armando Ruiz, creador de Marketing para lleva, ésta conexión se hizo más grande luego del pleito de la cantante con su ex disquera, que la llevó a regrabar sus canciones para ser dueña de su discografía.

Esto generó un “discurso de empoderamiento al hacerle frente a una industria que era injusta para los artistas”.

Además, Swift busca conectar con su audiencia sin perder identidad. Cada era musical tiene su propio concepto visual: colores, tipografía y estética, pero todas mantienen un hilo conductor: la honestidad emocional y no solo conecta con su público, sino que los invita a su mundo, fomentando un sentido de pertenencia y lealtad.

“Creo que siempre ha sabido que su marca se basa en la intimidad y la conexión con su público, y en la curiosidad. Así que todo lo que hace se basa en esos componentes y en su forma de cantar, en cómo transmite emociones verso a verso, y a veces palabra a palabra”, puntualiza Katie Denlinger.

Asimismo, Armando Ruiz detalla que el que haya ciertos elementos, como los friendship bracelets, es un elemento importante, porque no es algo que puedas comprar, sino una forma de mostrar comunidad y conectar.

Comunicación estratégica

La comunicación de Swift es estratégica. En sus inicios tenía mayor presencia en redes sociales y compartía su vida, pero ahora es más cuidadosa. “Solo aparece en redes y entrevistas cuando tiene algo muy importante que comunicar”.

Apuesta por el uso de mensajes ocultos en videoclips, publicaciones y vestuarios para crear una narrativa interactiva que mantiene a los fans pendientes.

Este manejo del suspenso se traduce en marketing orgánico, pues cada teoría compartida en redes genera millones de menciones y engagement, sin necesidad de grandes campañas pagadas.

Por ejemplo, cuando hizo el anuncio de su nuevo disco eligió el canal de su novio Travis Kelce para adelantar la imagen de la portada, incluso el nombre de algunas canciones, y las swifties se encargaron de darle difusión.

La presentación de su disco estuvo acompañado de una seria de publicaciones orgánicas, que la mantuvieron en el radar hasta el lanzamiento de sus álbum, como el anuncio de su compromiso con Travis.

Cada uno de esos mensajes están muy bien cuidados. Ella decide qué comunicar, cuándo comunicarlo y dónde comunicarlos. Ejemplo de ello son las entrevistas de la semana pasada, porque sabe que el enfoque que le van a dar es el que ella quiere comunicar”, puntualiza Armando Ruiz.

4 lecciones para los emprendedores

La estrategia de marketing ha hecho que su marca personal trascienda gustos musicales, debido a que, aunque no te guste su música, seguro sabes quien en Taylor Swift. Te compartimos cuatro lecciones que puedes aprender de la estrella pop y poner en práctica en tu negocio:

Crea comunidad, no solo clientes: La lealtad nace de la conexión emocional. Cuenta una historia: Las marcas con narrativa inspiran y perduran. Innova sin romper tu esencia: Evolucionar no significa perder identidad. Convierte la experiencia en parte del producto: Desde conciertos hasta ediciones limitadas, Swift transforma cada interacción en algo memorable.

Taylor Swift ha pasado de ser una cantante a una estratega global. Su éxito demuestra que el poder del marketing moderno no está en los anuncios, sino en la autenticidad, la emoción y la capacidad de convertir seguidores en embajadores de marca.