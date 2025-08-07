Michoacán, invitado de Honor en el Festival de Xcaret 2025

El Festival de Tradiciones de Vida y Muerte de Xcaret se prepara para su decimonovena edición, que se llevará a cabo de 2025. Este año, el festival honrará el patrimonio cultural de México con un enfoque especial en Michoacán, el estado invitado de honor.

El evento se presenta como un punto de encuentro entre dos de las tradiciones más importantes del país: la festividad de las ánimas de la cultura purépecha y el Janal Pixan, o comida de las almas, de la cultura maya. Este "diálogo respetuoso entre cosmovisiones ancestrales" es el eje central del festival, que busca realzar la riqueza cultural de la nación.

El secretario de turismo de Michoacán, Roberto Monroy, presente en la conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores del Festival, destacó que es una oportunidad para visibilizar la vasta riqueza cultural y turística de su estado. “El festival se convierte en un escaparate para que los visitantes internacionales de la Riviera Maya conozcan y se sientan atraídos a visitar Michoacán”.

La muerte como un regalo: un mensaje de unión

La frase "La muerte no es un final, sino un reencuentro" encapsula la visión que comparten las culturas purépecha y maya sobre esta celebración. Durante la presentación, Juan de la Cruz, músico tradicional purépecha, originario de Janitzio, Michoacán, conocido por su canto en la celebración de la noche de muertos, donde interpreta la pirekua, un canto tradicional purépecha que honra a los difuntos, destacó la idea de que en estas tierras los difuntos no se entierran, sino que "se siembran" para que la vida florezca nuevamente, se trata de una cosmovisión que busca enriquecer el festival.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del descubrimiento de los santuarios de la mariposa monarca, Michoacán trae una delegación de más de 250 artistas y artesanos. La llegada de la mariposa monarca a la región coincide con la Noche de Ánimas, un simbolismo que une la migración con el regreso de las almas.

Tamara Sosa Alanís, secretaria de cultura de Michoacán destacó algunas actividades que los visitantes podrán disfrutar, por ejemplo, danzas y música tradicional: con las balonas, el radeo del arpa y el zapateado de la Tierra Caliente. Además, se presentarán las máscaras monumentales de los Tlahuiles de Sahuayo con música recién compuesta para ellos, las pirekuas de la región de la Ciénega, y los sones y sonecitos de comunidades purépechas que acompañarán a las danzas del pescado blanco y a los conocidos viejitos de la ribera del lago de Pátzcuaro. También estarán presentes los curpites de San Juan Nuevo, una danza muy especial en la que participan jóvenes solteros.

Por otro lado, la música será un elemento central, con la participación del conjunto de Arpa Grande de Alma de Apatzingan , las orquestas de Cherán y la femenina Magnolia Sitziki, un ensamble de Alientos y el guitarrista clásico de Paracho, Abel García.

En las artes plásticas se exhibirán tres muestras importantes: Portando mi identidad, una exposición fotográfica sobre la indumentaria de los cuatro pueblos originarios de Michoacán (Mazahua, Náhuatl, Otomí y Purépecha); Danzas de Michoacán, una exposición de fotografía y grabado a cargo de Florence Leyret y Artemio Rodríguez; un Mural en vivo, donde la artista Iracema Parra construirá un mural en el lugar con una temática sobre la vida y la muerte; y la artesanía y gastronomía declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para ello estarán presentes cocineras tradicionales.

En cuanto a la artesanía, se exhibirán y venderán productos de las 17 ramas artesanales del estado, desde metalistería hasta textiles bordados y alfarería tradicional. El cementerio Puente al Paraíso será intervenido con una visión purépecha, lo que lo convertirá en un "mini Janitzio".

Más allá de espectáculo, formador de públicos

El Festival de Tradiciones de Vida y Muerte de Xcaret es más que un simple evento de entretenimiento, es una plataforma de difusión cultural con una profunda labor de investigación detrás. Así lo explica Leticia Agueberre, directora corporativa de Arte y Cultura de Grupo Xcaret, quien señala a El Economista que la misión del festival es tomar en serio la cultura de México y presentarla con respeto y autenticidad.

Agueberre enfatiza que cada propuesta cultural y artística está basada en una sólida investigación. La intención es ir más allá del "show" y de las "luces y colores" para adentrarse en los "símbolos profundos" de las manifestaciones culturales. Este enfoque es el que ha permitido al festival evolucionar y consolidarse a lo largo de 19 ediciones, al integrar las tradiciones de un estado invitado con las de la zona maya y un amplio repertorio de artes escénicas.

Presentación de la participación de Michoacán como invitado especial en el Festival Xcaret.

Dijo que una de las convicciones más fuertes del festival es la formación de públicos desde la infancia. A través de la "Hacienda Niños", un espacio de educación no formal, se busca que las tradiciones y el patrimonio cultural se vivan de manera significativa y divertida. La directora explica que este tipo de experiencias "se quedan en la memoria para siempre", creando un vínculo duradero con la cultura mexicana.

Además, el festival utiliza un enfoque "multi-sensorial" para llegar a la audiencia, con una curaduría que equilibra las propuestas para el público local y el internacional. El objetivo es que la cultura no solo se vea, sino que se sienta a través del olfato, el gusto y la conversación, permitiendo que cada persona "lo interprete desde su propia historia y sus propios lentes".

Concluye que la confianza que las comunidades, los artistas, las cocineras y todos los invitados han depositado en el festival es un logro fundamental para Xcaret. Agueberre asegura que este respeto mutuo es un pilar esencial en su filosofía: "nosotros tratamos a la gente como quisieras que te traten a ti". Este trato equitativo es lo que permite una colaboración genuina, donde los artistas no solo presentan su trabajo, sino que viven una experiencia enriquecedora en el parque.

Agueberre destaca que se trata de una "inversión en México" y en el "turismo cultural", donde la suma de voluntades y la colaboración con diferentes entidades son clave para el éxito del evento.

Para más información se puede acceder a: https://www.festivaldevidaymuerte.com/es/

Cartel del Festival Xcaret 2025.

