Lady Gaga: Qué se sabe del concierto que dará en CDMX en abril

Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida como Lady Gaga, regresa al país con dos fechas en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) de la Ciudad de México, con su nuevo disco de estudio Mayhem, el octavo de su carrera y que se puede escuchar desde este 7 de marzo.

La cantante visitó México en 2012, cuando promocionó su segundo disco, Born This Way con la gira Born This Way Ball Tour, así que sus fans, llamados little monsters, se encuentran a la expectativa de la visita de la artista.

Conoce las fechas

Hasta el momento, Lady Gaga tiene dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México; el primero es para el próximo sábado 26 de abril, cuyas entradas se agotaron en una venta especial con una tarjeta de crédito. Cabe destacar que ese mismo día, Katy Perry se presentará en la Arena Ciudad de México.

Su segundo concierto será el domingo 27 de abril, cuya preventa será el martes 11 de marzo desde las 14:00 hasta las 23:59 de ese día o hasta que se terminen los boletos; la venta general será el miércoles 12 a partir de las 14:00 horas.

!Viva la MAYHEM! for 2 nights! April 26 and 27 in Mexico City. pic.twitter.com/7RWHWKEtAJ — Lady Gaga (@ladygaga) March 7, 2025

Costo de los boletos

El boleto de menor costo es de $1,205.25 pesos, mientras que el del precio más alto está en $11,392.35 pesos; para que calcules cuál es la mejor opción para tu bolsillo, revisa el valor que tiene cada zona del Estadio GNP Seguros: