Equinoccio de primavera 2026 será el viernes 20 de marzo: ¿A qué hora iniciará?

El equinoccio de primavera 2026 ha llegado, sí el suceso astronómico en el que el Sol alcanza una declinación de cero grados, es decir, su radiación llega de forma perpendicular al Ecuador terrestre. Por lo tanto, la duración del día y la noche es la misma en todo el planeta.

En el caso específico de México, el cambio de estación será este viernes 20 de marzo, en punto de las 08:46 horas, tiempo del centro, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica .

Como cada año, esta fecha es muy esperada por muchas personas debido a que se asegura que los días soleados inyectan alegría en la vida cotidiana y quizá se deba -de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- porque muchas enzimas y hormonas son sensibles a la luz del Sol. Igualmente, diferentes funciones fisiológicas como la fertilidad y la producción de la vitamina D están relacionadas con la cantidad de luz solar que recibimos.

Pero más allá de las apreciaciones subjetivas que surgen al comienzo de esta época del año, el motivo de la celebración es que tiene lugar el Equinoccio de Primavera en el Hemisferio Norte, un acontecimiento astronómico que protagonizan la Tierra y el Sol: el momento en que el día y la noche tienen la misma duración.

Desde épocas pasadas, los curiosos solían mirar el cielo con atención. Se percataron de que el Sol sale siempre por el Oriente y día con día se mueve en el horizonte.

El registro de esos movimientos –que son una ilusión pues en realidad quien cambia de posición es la Tierra- fue una práctica importante para los antiguos y lo es hasta nuestros días, pues permite identificar ciertos fenómenos astronómicos como los equinoccios, explica el doctor Jesús Galindo Trejo, investigador de la UNAM.

¿Qué representa el equinoccio de primavera en México?

El equinoccio de primavera indica la llegada de la primavera en el hemisferio norte. Estos cambios estacionales permiten que el sector agrícola de cada país pueda generar gran variedad de productos dependiendo de las características de su territorio y de los cultivos que se dan en cada región, pues todos son diferentes y requieren especificaciones muy precisas para su desarrollo óptimo.

En ese sentido, hay cultivos que requieren de una gran cantidad de luz solar para desarrollarse, y la temporada primaveral los dota de este elemento imprescindible.

Otro factor importante que influye en el ámbito agrícola son las lluvias primaverales, pues estas ayudan a mantener los suelos húmedos, potenciando el crecimiento y propagación de la flora nativa, y aunque las lluvias primaverales no son tan abundantes como en el verano, contribuyen en favor de los agricultores. En particular, en aquellos que dependen del estado del tiempo y que buscan aprovechar al máximo el recurso hídrico, que en muchas ocasiones tiende a ser escaso. Recordemos que gran parte de la producción agrícola en México es de temporal , lo que significa que depende en gran medida de las lluvias para obtener cosechas favorables.

En México, por ejemplo, cultivos como el trigo, el melón, la naranja, el nopal, la piña y la sandía alcanzan altos porcentajes de producción en los meses que conforman esta estación, definiéndose como productos de temporada.

Significado de equinoccio

La palabra equinoccio significa “igual- noche”, lo que hace referencia al instante en que la Tierra alrededor del Sol intercepta el Ecuador del cielo.

Al alcanzar ese punto en el espacio, el día y la noche tienen la misma duración (12 horas) en todo el planeta, a excepción de las regiones polares. No obstante, a partir de este momento, los días se van haciendo más largos y las noches más cortas, contando así con mayor cantidad de luz solar durante el día.

La creencia popular manifiesta que el equilibrio del equinoccio, entre las horas de iluminación solar y de oscuridad, puede ser un momento ideal para que el ser humano ponga en equilibrio sus pasiones y debilidades, y de esta forma logre fortalecer su mente y cuerpo.

¿Por qué se visitan las zonas arqueológicas para recibir el equinoccio de primavera?

En México, las zonas prehispánicas se han convertido en los escenarios ideales para darle ese nuevo matiz a la existencia.

Lo curioso es que los partidarios de dicha práctica generalmente la llevan a cabo durante el equinoccio de primavera y raras veces lo hacen en el momento del equinoccio de otoño. Desde el punto de vista astronómico, ambos tienen la misma importancia.

Aunque esa creencia de la llegada de la primavera como una fecha propicia para cargarse de energía persiste, lo cierto es que se ha comprobado científicamente que la energía solar durante los equinoccios es la misma que se registra en cualquier día del año.

Operativo equinoccio de primavera 2026 en zonas arqueológicas

Ante el arribo de visitantes a las zonas arqueológicas con motivo de la entrada de la primavera, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), efectuará el Operativo Equinoccio de Primavera 2026 , a fin de procurar la seguridad de visitantes y trabajadores, y garantizar la integridad del patrimonio arqueológico.

Se aplicará del 20 al 22 de marzo de 2026. Las y los visitantes no podrán ingresar con mascotas, alimentos, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas y bultos. Asimismo, se les exhorta a atender las indicaciones del personal del INAH, no acceder a espacios restringidos y respetar el horario y aforos permitidos.

La mayoría de las zonas arqueológicas recibirán al público en los horarios habituales de apertura; sin embargo, se sugiere estar al pendiente de los avisos locales difundidos a través de las redes sociales de los sitios patrimoniales y del INAH, principalmente para verificar cuál será la última hora de acceso.

Algunas de las zonas manejarán días y horarios específicos. Teotihuacan, en el Estado de México, implementará el dispositivo de seguridad el 21 y 22 de marzo. El primer día, el ingreso será a las 7:00 horas, con cierre a las 17:00 y último acceso a las 16:30. Al día siguiente, la entrada será a las 8:00 horas y cerrará a las 17:00. El acceso será por las puertas 1, 2, 3, 4 y 5.

Chichén Itzá, en Yucatán, abrirá el día 20 a las 9:00 horas, con cierre de taquillas y accesos, a las 16:00, y el desalojo a las 17:30. El 21 y 22 abrirá a las 8:00 horas, con cierre de taquillas y accesos a las 16:00, y desalojo a las 17:30.