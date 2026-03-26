Día Mundial del Teatro 2026: Guía completa de eventos, funciones gratis en CDMX

Con una cartelera amplia que incluye funciones gratuitas, estrenos, talleres y actividades académicas, México celebrará el Día Mundial del Teatro 2026, con eventos dirigidos a públicos de todas las edades en la capital del país.

La programación es impulsada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en coordinación con diversas instituciones culturales, con el objetivo de acercar el teatro a más personas y fomentar la participación cultural.

Eventos destacados en CDMX: funciones gratis y obras imperdibles

Uno de los principales atractivos será la jornada de funciones gratuitas el viernes 27 de marzo a las 20:00 horas, organizada por el Sistema de Teatros de la ciudad, con acceso libre (cupo limitado):

Foro A Poco No : “Laura Galo es: La Gran Señora”

: “Laura Galo es: La Gran Señora” Teatro Benito Juárez : “Detrás de mí, de mujeres y tangos”

: “Detrás de mí, de mujeres y tangos” Teatro del Pueblo: “La Maizada”

El 28 de marzo, la celebración continúa en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con la obra clásica “La danza que sueña la tortuga”, del dramaturgo Emilio Carballido.

Centro Cultural Helénico: teatro gratuito y formación escénica

El Centro Cultural Helénico ofrecerá funciones sin costo el 27 de marzo con montajes como:

Los Hardings . Cuya función del viernes se tiene agendada para las 20:00 hrs.

. Cuya función del viernes se tiene agendada para las 20:00 hrs. El manipulador de mentes. Una noche de ilusión trágica . Con función a las 20:00 hrs.

. Con función a las 20:00 hrs. Aprender a nadar. Con función a las 18:00 horas.

Cenart: más de 50 actividades gratuitas en un solo fin de semana

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) será uno de los epicentros de la celebración con actividades el 28 y 29 de marzo, todas de entrada libre.

Entre los eventos destacan:

Obras teatrales y montajes experimentales durante todo el día

Espectáculos de clown, teatro físico y danza

Presentaciones itinerantes al aire libre

Lecturas dramatizadas y performances

Algunas obras destacadas incluyen:

ROSSUM , sobre inteligencia artificial y humanidad, que se presentará el viernes en el Teatro Salvador Novo a las 19:00 hrs.

El estómago de la ballena , para público infantil centrada en memoria y medio ambiente; que se presentará en el Foro Antonio López Mancera a las 11:00 hrs.

Maleza. Trilogía de lo personal, una reflexión escénica sobre la vida y el sentido de pertenencia, la cual se presentará en el Foro Antonio López Mancera a las 20:00 hrs.

También habrá talleres gratuitos para el público, como:

Expresión corporal y acrobacia

Teatro y ritmo escénico

Poesía escénica

Combate escénico

En tanto, el domingo 29 de marzo de 10:00 a 21:00 hrs., en el Mezzanine de la Escuela Nacional de Teatro (ENAT) se realizará un mercado y bazar organizado por alumnos de 3er año de las licenciaturas de Escenografía y Actuación para la recaudación de fondos dirigida a los gastos de producción de la temporada académica donde deberán desarrollar puestas en escena.

Centro Cultural del Bosque: cartelera en temporada

El Centro Cultural del Bosque mantiene una cartelera activa con diversas obras en temporada y cuyas presentaciones también serán gratuitas el Día Mundial del Teatro:

Misantropías : en el Teatro del Bosque Julio Castillo, a las 19 hrs.

: en el Teatro del Bosque Julio Castillo, a las 19 hrs. Rose : en el Jardín del Pabellón Escénico del Centro Cultural del Bosque a las 19:00 hrs.

: en el Jardín del Pabellón Escénico del Centro Cultural del Bosque a las 19:00 hrs. La niña en el altar : en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky a las 19:00 hrs.

: en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky a las 19:00 hrs. Lady Óscar Salomé: en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández a las 20:00 hrs.

Estos montajes estarán disponibles durante la temporada, ampliando las opciones para quienes buscan experiencias teatrales más allá del 27 de marzo, como el montaje El diccionario, que se presentará del 31 de marzo al 28 de abril en el Teatro del Bosque Julio Castillo, los martes a las 20:00 horas.

UNAM: teatro universitario, conferencias y funciones gratuitas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecerá actividades gratuitas del jueves 26 al 27 de marzo en distintos espacios universitarios. Entre los eventos más relevantes destacan:

La presentación de la obra Mi hermano no murió como un niño héroe , el jueves 26 a las 17:00 horas, en la Facultad de Psicología.

, el jueves 26 a las 17:00 horas, en la Facultad de Psicología. El jueves también se realizará la Clase magistral Canto para la escena , a cargo de Adrián Mejía, en la Facultad de Filosofía y Letras.

, a cargo de Adrián Mejía, en la Facultad de Filosofía y Letras. A las 20:00 horas del jueves se transmitirá en YouTube la conferencia Los públicos de Teatro UNAM, donde se presentarán resultados del Observatorio Teatral sobre hábitos y experiencias de las audiencias.

El viernes 27 de marzo, la jornada comienza desde las 09:00 horas con la entrevista Laura Almela: una vida en el pulso del escenario.

A las 13:00 horas se realizará un programa de escucha con mesas del coloquio Procesos escénicos en nuestro presente.

A las 17:00 horas se presentarán las Dramaturgias exprés en el CUT, con textos de estudiantes llevados a escena en formato laboratorio.

Por la noche, a las 19:00 horas se ofrecerán tres montajes simultáneos:

El zoológico de cristal , de Tennessee Williams, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón

, de Tennessee Williams, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón Existen muchas formas de llegar a la costa , en el MUAC

, en el MUAC Memorabilia, en el Foro del CUT.

La jornada concluirá a las 20:00 horas con la obra Alba, en el Teatro Santa Catarina, que aborda temas como la depresión, el duelo y la amistad.

Eventos en otros espacios culturales

La programación también se extenderá a otros recintos en la ciudad:

Biblioteca Vasconcelos: Vendedora de voces , con función el viernes 27 a las 13:00 horas, entrada libre.

, con función el viernes 27 a las 13:00 horas, entrada libre. Biblioteca de México: Por temor a que cantemos libres, con función el viernes a las 17:00 hrs. en el Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado.

Mensaje internacional del teatro 2026

Como parte de la conmemoración global, el Instituto Internacional del Teatro (ITI) difundirá el mensaje oficial, que este año estará a cargo del actor estadounidense Willem Dafoe.

Desde 1961, el Día Mundial del Teatro se celebra cada 27 de marzo como una forma de reconocer el impacto de las artes escénicas en la sociedad.

Para 2026, la oferta cultural en México apuesta por la diversidad, el acceso gratuito y la participación ciudadana, consolidando al teatro como un espacio de encuentro, reflexión y entretenimiento.