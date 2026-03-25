Danza para sanar la memoria y el territorio: Michoacán toma el Centro Cultural del Bosque

El escenario del Teatro de la Danza Guillermina Bravo se prepara para recibir una carga emocional y estética que rompe con el centralismo artístico habitual. Los próximos 26 y 27 de marzo de 2026, el ciclo "Periferias danzadas con creadoras michoacanas" se presentará como una de las propuestas más potentes dentro de la programación Mujeres: Curar, danzar y gozar, impulsada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Este encuentro no es solo una muestra de técnica, sino un acto de presencia política y espiritual. Tres coreógrafas, docentes y pilares de la danza en Michoacán —Antonieta Espinosa, Rocío Luna y Teresa Chavira— traen a la capital del país discursos que entrelazan la fragilidad humana, la memoria ancestral y la crisis ecológica.

La danza como un puente de sanación

En entrevista para El Economista, la maestra Teresa Chavira Leal, directora de la compañía Impromptu Escénico, reflexiona sobre el significado de este ciclo en el contexto actual de México. Para ella, el nombre del programa, Curar, danzar y gozar, no es una coincidencia, sino una necesidad.

"La danza contemporánea, por naturaleza, es interdisciplinaria y busca respuestas. En mi caso, presento 'El agua de tu cabello', un performance construido desde la improvisación que dedico a la memoria de mi abuela. Es una ofrenda donde el duelo se transforma en un gesto de sanación", explica la maestra Chavira.

Para las creadoras michoacanas, estar en el Teatro de la Danza representa saldar una "deuda histórica". A pesar de la robusta trayectoria de Michoacán en las artes escénicas —contando con licenciaturas y festivales de talla internacional—, la programación de artistas de los estados en los recintos centrales del INBAL ha sido, históricamente, escasa.

Foto: Especial

Tres visiones, un mismo territorio

El programa Periferias Danzadas se compone de tres piezas que, aunque distintas en su lenguaje, comparten un eje común: la identidad femenina y el territorio.

Sympoiesis (Compañía Alebrije): Bajo la dirección de la Dra. Rocío Luna y Ana Bae, esta obra transdisciplinaria utiliza la videodanza para explorar la regeneración de la vida. Inspirada en el pensamiento de Donna Haraway y en el paisaje del Lago de Cuitzeo, la pieza cuestiona nuestra relación con los desechos y la corporalidad. Barro, Piel, Suspiro... (Compañía Anverso): Dirigida por Antonieta Espinosa, esta coreografía de formato breve se adentra en la madurez femenina. A través del movimiento, retrata a una mujer que rompe sus estructuras internas para iniciar una transformación física y emocional. El agua de tu cabello (Impromptu Escénico): La propuesta de Teresa Chavira apuesta por el riesgo del presente. Acompañada de música de guitarra en vivo, la obra utiliza la improvisación como "espíritu del trabajo", permitiendo que cada función sea un diálogo único entre el sonido y el recuerdo.

Resistir desde la "Periferia"

La inclusión de estas artistas responde también a una política de descentralización y a los planes de paz para Michoacán. Sin embargo, para la maestra Teresa, el valor real reside en la autenticidad del movimiento que se gesta fuera de la Ciudad de México.

"En la capital hay mucha inercia por seguir las modas. Nosotros en los estados guardamos mucho nuestro ser, nuestro espíritu. Somos más originales en nuestro hacer porque no estamos persiguiendo la tendencia del momento", afirma Chavira con la seguridad que le dan décadas de trayectoria.

A sus más de 50 años, las tres creadoras demuestran que la danza no tiene fecha de caducidad. Su presencia en el escenario es un mensaje de empoderamiento para las nuevas generaciones de bailarines que se forman en la Universidad Michoacana y en las casas de cultura del estado. "Ser bailarina en este país, donde aún hay muchos prejuicios sobre lo que es la danza, es un orgullo. Seguir bailando a nuestra edad es decirles a mis alumnos y a mi propia familia que uno debe estar donde es feliz".

Detalles del evento

El público podrá disfrutar del evento en las siguientes fechas:

Fechas: Jueves 26 y viernes 27 de marzo de 2026.

Horario: 20:00 horas.

Lugar: Teatro de la Danza Guillermina Bravo, Centro Cultural del Bosque (detrás de los Pinos).

Costos: Boletos disponibles en taquilla con descuentos habituales para estudiantes, maestros e INAPAM.

Esta jornada promete no solo ser un espectáculo estético, sino un espacio de reflexión sobre cómo el cuerpo de la mujer puede ser el principal vehículo para curar las heridas del pasado y gozar la libertad del presente.