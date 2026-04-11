Artemis II: estas son las canciones con las que la NASA despertó a la tripulación durante su misión lunar

La NASA dio a conocer la lista oficial de canciones que utilizó para despertar a la tripulación de la misión Artemis II durante su histórico viaje alrededor de la Luna.

Se trata de una selección musical elegida por los propios astronautas, que fue reproducida por el Control de Misión como parte de una tradición que se remonta a más de 50 años en los vuelos espaciales tripulados.

La playlist, publicada por la agencia en sus canales oficiales, incluye una mezcla de temas contemporáneos y clásicos que acompañaron cada jornada de la misión.

¿Qué canciones usó la NASA para despertar a Artemis II?

Entre los temas seleccionados destacan:

“Sleepyhead” – Young & Sick

“Green Light (feat. André 3000)” – John Legend

“In a Daydream” – Freddy Jones Band

“Pink Pony Club” – Chappell Roan

“Working Class Heroes (Work)” – CeeLo Green

“Good Morning” – Mandisa y TobyMac

“Tokyo Drifting” – Glass Animals y Denzel Curry

“Under Pressure” – Queen y David Bowie

“Lonesome Drifter” – Charley Crockett

“Run To The Water” – Live

La selección refleja los gustos personales de la tripulación y busca generar un momento de conexión emocional en medio de una misión exigente.

Una tradición espacial con más de medio siglo

El uso de música para despertar a los astronautas no es nuevo. Esta práctica comenzó durante las misiones del programa Apolo y se ha mantenido en operaciones posteriores, incluyendo vuelos del transbordador espacial y misiones a la Estación Espacial Internacional.

Cada canción suele tener un significado especial: puede estar dedicada a un miembro de la tripulación, representar un momento importante o simplemente aportar energía para iniciar el día en el espacio.

Artemis II: una misión clave rumbo al regreso a la Luna

La misión Artemis II marcó un paso fundamental en los planes de la NASA para regresar a la superficie lunar. Tras despegar el 1 de abril, la tripulación completó un viaje alrededor de la Luna y regresó con éxito a la Tierra, en lo que la agencia calificó como una “misión perfecta”.

El vuelo permitió validar sistemas críticos de la nave Orion y del cohete SLS, sentando las bases para futuras misiones tripuladas que buscan llevar nuevamente astronautas al satélite natural hacia finales de la década.