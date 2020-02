Este miércoles al mediodía, las puertas de la Sala D del Centro Citibanamex abrieron exclusivamente para privilegiar la visita de coleccionistas e invitados especiales a la 17a edición de Zona Maco, que este año por primera vez reunió en una sola edición a todas sus ferias: Arte contemporáneo y moderno, Diseño, Foto y Salón.

Haber integrado todas las ferias en una provocó en los organizadores ideas más creativas para el aprovechamiento del espacio y, a su vez, que los galeristas fueran más selectivos con las piezas en exhibición. Y así lo percibió el público.

Una de las innovaciones de esta edición resiliente fue la incorporación de Zona Maco Foro, un espacio para replantear la manera en la que las galerías y sus artistas (uno por cada galería) dialogaban una obra frente a la otra, sin aislarse dentro de los pabellones, sino conviviendo en pasillos que pocas veces avisaban dónde terminaba una galería y comenzaba la otra. Un acierto en términos de aprovechamiento del espacio.

Algunas de las galerías de mayor peso decidieron dedicar gran parte de sus espacios a la obra de sus estrellas, fugaces o imperecederas, aquellas por las que la gente pregunta más.

Fue el caso de la Galería RGR, que decidió entrar al diálogo en Zona Maco Foro con tres piezas del diseñador gráfico, artista visual, figura del street art y celebridad anónima de las redes sociales, Felipe Pantone, quien el pasado martes se convirtiera en tendencia por la inauguración, en la Galería RGR, de la muestra Big Time Data, con varias de las obras de reconocida iconografía neosicodélica, el diseño cinético digital y las posibilidades de la geometría.

“Felipe está de moda. Han preguntado mucho por él. Es muy fácil de identificar por las mezclas que hace con los pinceles y las esculturas. La inauguración de anoche fue espectacular, todo un éxito”, compartió la responsable del booth de RGR en Zona Maco Foro.

La pieza cinética “Subtractive variability circular 5”, elaborada por Pantone con distintos colores de pintura ultravioleta sobre tres discos de polimetilmetacrilato de 2 metros de diámetro, que replica la forma de un CD de video, es el foco de atención y tiene un costo de 30,000 dólares. El resto de piezas de Pantone, composiciones de pintura ultravioleta y esmalte sobre aluminio, oscila entre los 20,000 y los 27,000 dólares. Son las primeras horas de la feria y ya hay varios interesados en ellas, confirman.

La Galería Lelong & Co ha hecho la misma apuesta y dedicó gran parte de su booth a la exhibición de 10 obras en distintos formatos del artista plástico español Jaume Plensa, entre ellas, “Laura Asia in white” (2017), una escultura de más de 3 metros de altura elaborada con resina de poliéster y polvo de mármol, de la serie a la que pertenece “Behind the walls”, escultura que actualmente se expone en el Patio de los leones del Museo Nacional de Arte, proveniente del Rockefeller Center de Nueva York. Su precio, confirman a este medio, oscila entre los 650,000 y los 750,000 dólares.

Lo mismo sucede con MAIA Contemporary y las obras del maestro surrealista Pedro Friedeberg, con la exhibición de una veintena de piezas, entre dibujos, esculturas y mobiliario trabajados personalmente por el excéntrico artista mexicano de origen italiano.

“El maestro es muy prolífico y trabaja mucho (...) son 60 años de carrera, así que ya hay unas cuantas obras”, comparte el galerista Arturo Mizrahi.

De Friedeberg se exhibe la última versión de la “Mano-silla”, elaborada en acero inoxidable con un terminado plateado. Prefiere no revelar el precio.

Recorrer la feria completa (en el Centro Citibanamex, en el Hipódromo de las Américas, colonia Lomas de Sotelo) resulta menos exhaustivo que en ediciones anteriores. Hay quienes se retiran con buenas opiniones por la sobriedad y las innovaciones de este año.

Las otras ferias de la semana del arte

Feria de la Acción • Del 4 al 9 de febrero • Ex Fábrica de Harina • Encuentro en el que el atractivo es el proceso artístico de los participantes • https://www.feriadelaaccion.mx/

Salón ACME • Del 6 al 9 de febrero • General Prim 30 y 32 • Este año abre el Espacio Escultórico, con obra de Pablo Dávila • https://salonacme.com

QiPO Fair 02 • Del 6 al 9 de febrero • Bucareli 80 • Una plataforma para todo el arte que queda fuera del mercado • https://www.qipofair.com/

Bada Mx • Del 6 al 9 de febrero • Campo Marte • Debutante. Artistas vendiendo sus obras sin intermediarios • https://bada.com.mx/inicio/

Material Art Fair • Del 7 al 9 de febrero • Frontón México • La feria de arte independiente más importante del país en su versión más diversa • https://material-fair.com/es/

Feria Maroma • Del 8 al 9 de febrero • Foro Frontera • La obra de los artistas será montada como a ellos les hubiera gustado que se hiciera • https://www.columnamx.com/

[email protected]