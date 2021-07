"The Crown" y "The Mandalorian" lideraron este martes las nominaciones a los premios Emmy, los máximos galardones de la televisión.

La serie de Netflix sobre la realeza británica y la de Disney+, que recrea el universo Star Wars, se colocaron este martes como líderes de la carrera a los premios Emmy de este año con 24 nominaciones cada una.

Los dos programas dominaron la categoría de drama, mientras que otra producción de Disney+, "WandaVision", resultó a la cabeza de las nominaciones a mejor miniserie.

HBO y HBO Max lideraron la competencia entre las cadenas con 130 nominaciones, seguidas de Netflix con 129.

Entre los aspirantes a mejor serie dramática se encuentran "The Crown" y "Bridgerton", mientras que "Ted Lasso" y "The Flight Attendant" estaban entre las nominadas a mejor serie de comedia. "Mare of Easttown" y "I May Destroy You" competirán en la categoría de mejor miniserie.

La distópica "The Handmais"s Tale" (21 nominaciones) y la primera temporada de la comedia "Ted Lasso" (20 nominaciones) parten de muy buena posición para la 73ª edición de los Emmy Awards, el equivalente a los Óscar de la televisión.

Los ganadores serán anunciados el próximo 19 de septiembre en una gala en Los Ángeles, con "una audiencia limitada". Un intento de regreso a la normalidad: la edición del año pasado se transmitió desde un teatro vacío, y los ganadores aceptaron sus premios desde sus casas.

La llegada del Covid-19 interrumpió los rodajes y alteró los calendarios de producción televisiva. Y los 25,000 votantes de la Academia de Televisión también pasaron meses confinados en casa, evaluando una pequeña selección de series desde su sofá.

En su categoría, la serie "The Crown", que ha generado reacciones incluso en el seno de la familia real británica, se disputará el trofeo con "The Mandalorian", cuyo adorable "bebé Yoda" animó las suscripciones a la plataforma Disney+, pero también con "The Handmaid"s Tale" y la muy popular "Bridgerton" también de Netflix.

Las tres temporadas anteriores de la serie real que ha conseguido éxito mundial también habían sido nominadas a mejor serie dramática, pero como todas las demás producciones de Netflix, "The Crown" nunca ha ganado.

También podrían obtener el galardón sus actores principales: Emma Corrin por su interpretación de la princesa Diana, Josh O"Connor, que interpreta al príncipe Carlos, u Olivia Colman como la reina Isabel II.

La categoría de las mejores miniseries -producciones que solo tienen una temporada- será sin duda la más disputada: la saga de superhéroes de Marvel "WandaVision", un sitcom en blanco y negro plagado de referencias kitsch de la década de 1950, se enfrentará a las también aclamadas "Gambito de dama", "Mare of Easttown", "I May Destroy You" y "The Underground Railroad".

A continuación, la lista de los nominados en las principales categorías para los 73° Premios Emmy, los Óscar de la televisión, que se entregarán en Los Ángeles el 19 de septiembre.

Mejor serie dramática

"The Boys" (Prime Video)

"Bridgerton" (Netflix)

"The Crown" (Netflix)

"The Handmaid"s Tale" (Hulu)

"Lovecraft Country" (HBO)

"The Mandalorian" (Disney+)

"Pose" (FX Networks)

"This is Us" (NBC)

Mejor comedia

"black-ish" (ABC)

"Cobra Kai" (Netflix)

"Emily in Paris" (Netflix)

"Hacks" (HBO Max)

"The Flight Attendant" (HBO Max)

"The Kominsky Method" (Netflix)

"PEN15" (Hulu)

"Ted Lasso" (Apple TV+)

Mejor actor dramático

Sterling K. Brown, "This is Us"

Jonathan Majors, "Lovecraft Country"

Josh O"Connor, "The Crown"

Rege-Jean Page, "Bridgerton"

Billy Porter, "Pose"

Matthew Rhys, "Perry Mason"

Mejor actriz dramática

Uzo Aduba, "In Treatment"

Olivia Colman, "The Crown"

Emma Corrin, "The Crown"

Elisabeth Moss, "The Handmaid"s Tale"

Mj Rodriguez, "Pose"

Jurnee Smollett, "Lovecraft Country"

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson, "black-ish"

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

William H. Macy, "Shameless"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Kenan Thompson, "Kenan"

Mejor actriz de comedia

Aidy Bryant, "Shrill"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Tracee Ellis Ross, "black-ish"

Jean Smart, "Hacks"

Allison Janney, "Mom"

Mejor actor de reparto de serie dramática

Giancarlo Esposito, "The Mandalorian"

O-T Fagbenle, "The Handmaid"s Tale"

John Lithgow, "Perry Mason"

Tobias Menzies, "The Crown"

Max Minghella, "The Handmaid"s Tale"

Chris Sullivan, "This Is Us"

Bradley Whitford, "The Handmaid"s Tale"

Michael K. Williams, "Lovecraft Country"

Mejor actriz de reparto de serie dramática

Gillian Anderson, "The Crown"

Helena Bonham Carter, "The Crown"

Madeline Brewer, "The Handmaid"s Tale"

Ann Dowd, "The Handmaid"s Tale"

Aunjanue Ellis, "Lovecraft Country"

Emerald Fennell, "The Crown"

Yvonne Strahovski, "The Handmaid"s Tale"

Samira Wiley, "The Handmaid"s Tale"

Mejor actor secundario de comedia

Carl Clemons-Hopkins, "Hacks"

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Brendan Hunt, "Ted Lasso"

Nick Mohammed, "Ted Lasso"

Paul Reiser, "The Kominsky Method"

Jeremy Swift, "Ted Lasso"

Kenan Thompson, "Saturday Night Live"

Bowen Yang, "Saturday Night Live"

Mejor actriz secundaria de comedia

Aidy Bryant, "Saturday Night Live"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Kate McKinnon, "Saturday Night Live"

Rosie Perez, "The Flight Attendant"

Cecily Strong, "Saturday Night Live"

Juno Temple, "Ted Lasso"

Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

Mejor miniserie

"I May Destroy You" (HBO)

"Mare of Easttown" (HBO)

"The Queen"s Gambit" (Netflix)

"The Underground Railroad" (Prime Video)

"WandaVision" (Disney+)

Mejor película para televisión

"Dolly Parton"s Christmas On The Square" (Netflix)

"Oslo" (HBO)

"Robin Roberts Presents: Mahalia" (Lifetime)

"Sylvie"s Love" (Prime Video)

"Uncle Frank" (Prime Video)

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Paul Bettany, "WandaVision"

Hugh Grant, "The Undoing"

Ewan McGregor, "Halston"

Lin-Manuel Miranda, "Hamilton"

Leslie Odom, Jr, "Hamilton"

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Michaela Coel, "I May Destroy You"

Cynthia Erivo, "Genius: Aretha"

Elizabeth Olsen, "WandaVision"

Anya Taylor-Joy, "The Queen"s Gambit"

Kate Winslet, "Mare Of Easttown"

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión

Thomas Brodie-Sangster, "The Queen"s Gambit"

Daveed Diggs, "Hamilton"

Paapa Essiedu, "I May Destroy You"

Jonathan Groff, "Hamilton"

Evan Peters, "Mare Of Easttown"

Anthony Ramos, "Hamilton"

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión

Renee Elise Goldsberry, "Hamilton"

Kathryn Hahn, "WandaVision"

Moses Ingram, "The Queen"s Gambit"

Julianne Nicholson, "Mare Of Easttown"

Jean Smart, "Mare Of Easttown"

Phillipa Soo, "Hamilton"

Series con más nominaciones