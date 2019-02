Cuando Octavio Paz escribía El laberinto de la soledad (1950), durante su estancia en Los Ángeles, le sorprendió la presencia de los pachucos en las calles angelinas, esa expresión de lo mexicano con la que comienza una de sus obras cimeras: “El pachuco y otros extremos”.

“El pachuco no quiere volver a su origen mexicano; tampoco —al menos en apariencia— desea fundirse a la vida norteamericana. Todo en él es impulso que se niega a sí mismo, nudo de contradicciones, enigma. Y el primer enigma es su nombre mismo: pachuco, vocablo de incierta filiación, que dice nada y dice todo. ¡Extraña palabra, que no tiene significado preciso o que, más exactamente, está cargada, como todas las creaciones populares, de una pluralidad de significados! Queramos o no, estos seres son mexicanos, uno de los extremos a que puede llegar el mexicano”, escribe Paz, Premio Nobel de Literatura.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, prepara un encuentro multicultural y plurilingüe de artistas y creadores de origen mexicano y latino que radican en la urbe estadounidense: Octavio Paz y los Postpachucos, se denominará el festival, revela el director ejecutivo Enrique Márquez a El Economista.

“Queremos aprovechar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas para ir al encuentro de nuestros paisanos que radican en Los Ángeles y que se expresan muchas veces en lengua indígena y en inglés, más que en español”, manifestó.

Vamos a reunir a migrantes chicanos, poetas, narradores, pintores, pensadores y activistas en un foro de discusión sobre Octavio Paz y vamos a convocar un foro de literatura y poesía en español, inglés y lenguas indígenas.

“Vamos a regresar a nuestro a Premio Nobel con los nuevos pachucos. Va ser el primer evento conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura”, aseguró Márquez.

Le hago notar que, a diferencia de Gabriel García Márquez, en Colombia, de quien lo mismo habla un taxista que el cochero que pasea a los turistas por la ciudad vieja de Cartagena, o cuyas frases aparecen en grafitis callejeros o en los mantelitos de las fondas, Octavio Paz en México es más bien un escritor para las élites.

“Allí radica el propósito de este encuentro. Creemos en un modelo multicultural y en la cultura comunitaria. No existe ni la alta ni la baja cultura, ni la cultura nacional, la cultura es una sola y la hacemos todas las comunidades, aquí y en el extranjero”, expresó.

El foro y festival Octavio Paz y los Postpachucos discutirá sobre las nuevas identidades latinas multiculturales en Estados Unidos el 16 y 17 de marzo próximos en el Instituto Cultural de México en Los Ángeles, y además de diálogos y conferencias habrá conciertos de rock y hip-hop en lenguas indígenas, además de cine y teatro.

Con este primer evento también comienza el proyecto de promoción del español en el extranjero. “Hay 8 millones de estadounidenses interesados en aprender español”, dijo Márquez.

Octavio Paz se reencontrará con los descendientes de aquellos de los que algún día escribió: “El pachuco ha perdido toda su herencia: lengua, religión, costumbres, creencias. Sólo le queda un cuerpo y un alma a la intemperie, inerme ante todas las miradas. Su disfraz lo protege y, al mismo tiempo, lo destaca y aísla: lo oculta y lo exhibe.”

