El científico Mario Molina, Premio Nobel de Química, afirmó que actualmente el cambio climático es quizá el problema global más serio que enfrenta la humanidad, y sus efectos extremos son las ondas de calor, los incendios y las deforestaciones.

Al ofrecer la conferencia “Sobre cambio climático” en el Centro de Capacitación Permanente del Senado de la República, expuso que “estamos afectando al medio ambiente de tal manera que ya vemos sus efectos muy claramente”, sobre todo a la actual generación.

Recibido por Eduardo Murat, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, entre otros legisladores, llamó a hacer cambios que incluso le convienen a la sociedad desde el punto de vista económico, para enfrentar ese fenómeno.

El mensaje clave es que si no lo hacemos lo más preocupante es que la temperatura puede subir de cuatro a cinco grados a finales de siglo, señaló el químico mexicano.

Advirtió que esa probabilidad sería catastrófica para la humanidad porque habría partes del planeta inhabitables, migraciones a grandes niveles y falta de alimentación.

Calificó como una irresponsabilidad para las futuras generaciones no reconocer estas posibilidades del cambio climático, porque se pueden modificar.

Por fortuna China, a diferencia de Estados Unidos, sí ha estado de acuerdo con los científicos y ha empezado a combinar calidad de aire y cambio climático.

Al mismo tiempo toma medidas como cerrar plantas de carbón, eso ayuda en el cambio climático, y se pueden hacer las dos cosas de manera simultánea.

Dijo que no es necesario hacer gastos enormes para combatirlo y mencionó propuestas como el mejoramiento en el transporte; incrementar las edificaciones eficientes, sustituir el carbón por gas natural, la captura y almacenamiento de la energía nuclear, eólica y biocombustibles, así como mejores prácticas forestales.

El Premio Nobel de Química en 1995 mencionó que es como si estuviéramos en un juego de ruleta. “Estamos de momento en la ruleta y de momento estamos en la de ‘Sin políticas’ porque apenas se empiezan a tomar medidas con el Acuerdo de París”, apuntó.

“Tenemos que considerar a los combustibles fósiles como una energía de transición. Pero, a mediados de siglo, ya no podemos seguir usando combustibles fósiles. Sin muchos costos podemos cambiar a una nueva rueda”, sostuvo.

El experto advirtió que no sólo sale más caro no tomar medidas, sino que es carísimo no hacerlo por todas las consecuencias en la humanidad.

Mario Molina aludió a otro problema global que ya se atiende como el del ozono estratosférico, porque no importa en qué parte del planeta se hagan las emisiones de los gases refrigerantes, ya se sustituyeron por otros compuestos.

Entonces, acotó, el problema del ozono prácticamente ya se resolvió. Esto quiere decir que sí se puede. Pero tenemos que trabajar todos juntos.