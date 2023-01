Libros escritos por mujeres para leer en 2023, sin spoilers (tantos)

No es novedad que las mujeres y sus aportes en todas las áreas de estudio han estado invisibilizados a lo largo de la historia; para las escritoras la experiencia no es diferente.

En toda mi trayectoria estudiantil la mayoría de los contenidos tenían un autor y no fue sino hasta la universidad que tuve mi primer encuentro con un texto firmado por una mujer. Este hecho me hizo reflexionar sobre la invisibilización de las escritoras, y desde entonces y hasta ahora, me prometí leer a tantas mujeres como sea posible.

Aquí algunas de las lecturas que recomiendo para la meta de libros leídos durante 2023:

Perras de reserva, Dahlia de la Cerda

Un libro que se siente, que duele, que toca lo más profundo. Cada capítulo es una historia en primera persona y es imposible no identificarse más de una vez con las protagonistas. Así, como en un film del horror, las mujeres en México en diversas situaciones son alcanzadas por la única constante: la violencia.

En apenas 144 páginas, Dahlia de la Cerda encuentra la manera de darle voz ––sin revictimizar, sin exponer y sin estigmatizar–– a las protagonistas, que aunque son ficticias, reflejan la experiencia de muchas mujeres.

Perras de reserva es un retrato desgarrador, pero honesto, justo y muy necesario en un país donde una mujer es asesinada violentamente cada dos horas y media.

“México es un monstruo enorme que devora a las mujeres. México es un desierto hecho de polvo de huesos. México es un cementerio de cruces rosas. México es un país que odia a las mujeres”, dice el último cuento de Perras de Reserva.

Circe, Madeline Miller

Un clásico de la mitología griega, una historia que conocemos, pero que nadie nos había contado tan bien. Circe, la hija de Helios y Perseis, exiliada y no grata, pero que renace a través de su poder, una diosa hechicera.

La novela da vida a una historia de la que ya conocemos el final, pero que la autora hace que se sienta inesperada y moderna. La perspectiva feminista con la que está escrita, además, no distorsiona el cuento original, sino que resalta detalles que se habían pasado por alto.

“Arriba las constelaciones descienden y rotan. Mi divinidad brilla en mí como los últimos rayos del sol antes de hundirse en el mar. Antes pensaba que los dioses son lo opuesto a la muerte, pero ya veo que están más muertos que nada, pues son inmutables y no pueden tomar nada en sus manos”, dice Circe.

Las herederas, Aixa de la Cruz

En 323 páginas, la autora logra hacer una crítica intensa y dura a la privatización de la salud mental, entrelazando la maternidad, la precarización, la violencia sexual y las diferentes reacciones a un suicidio de alguien cercano. Es una novela que da voz y simplicidad a una de las más grandes complejidades: las relaciones humanas.

La abuela Carmen se suicida y deja su casa, en un pueblo alejado de todo, a sus cuatro nietas: una de ellas vivió allí un episodio traumático y lo único que quiere es venderla. Su hermana ve posibilidades de explotarla para terapias naturales. Y sus dos primas son una cardióloga que quiere entender por qué se quitó la vida la abuela y una periodista con trabajos precarios que busca darle otro uso a la casa.

Desde diversas experiencias y perspectivas, la autora revaloriza casa historia y evidencia cómo las presiones sociales y laborales golpean la salud mental de las personas y todo pasa desapercibido.

Todo lo que necesito está ya en mí, Rupi Kaur

Este texto no es sólo texto, se parece más como a un diario de alguna persona, en donde se escribe pero también se dibuja y se mueve el lápiz creando otras cosas que no tengan forma o nombre. Pero nunca se siente ajeno. Es un libro que te abraza.

Un abrazo para quienes necesitan creer en sí mismos, para quienes han olvidado como hacerlo o para quienes ya lo hacen. Es particularmente especial para las lectoras mujeres por la perspectiva femenina de la autora y sus experiencias sociales y sexuales siendo mujer.

Desde las relaciones afectivas, el placer y la violencia, este libro, corto y rápido, se lee y se siente.

“Estoy demasiado enamorada de mi vida, como para desperdiciarla, con el próximo hombre que me haga sentir mariposas, cuando podría mirarme en el espejo y dejarme sin aliento a mí misma”, dice la poeta.

Cauterio, Lucía Lijtmaer

Esta novela cuenta la historia de dos mujeres en distintos momentos de la historia. Una chica de Barcelona que atraviesa una ruptura y una mujer británica del siglo XVII que se ve obligada a migrar al continente amerciano cargando con un secreto. El ritmo de lectura te va dando respuestas sobre cada una de las historias, que son entrelazadas por la autora y que tienen mucho en común aunque no sea aparente.

Desde una mirada feminista, la novela deja en evidencia los problemas que han acompañado a las mujeres desde épocas antiguas y que no han logrado resolverse. Y retrata la forma en la que los caminos de las mujeres son trazados por las circunstancias y la imposibilidad de que seamos nosotras mismas quienes los tracen, pero también a eso le luchamos.

“Durante mucho tiempo solamente me quiero matar”, es la entrada del libro que aunque nunca deja de ser crudo, siempre es adictivo.

Me falta una teta, Raquel Haro

La pista del título es obvia, pero nunca innecesaria: las mujeres que atraviesan el camino del cáncer de mama pueden perder una teta, pero hay muchísimo más que eso. En su propia carne, la autora relata las emociones y las experiencias personales que surgen desde el diagnóstico de cáncer.

Un texto que habla de resiliencia y dignidad, una mano para las miles de mujeres en el mundo que han recibido ese diagnóstico y una dosis alta de empatía y respeto para el resto. Retrata las viviencias personales sobre sexualidad y transformación del cuerpo y de lo que implica el apoyo, la familia y los duelos cuando el cáncer está presente.

Es un libro suave, que habla de una de las situaciones más desgarradoras que puede vivir una persona, pero que al mismo tiempo es siempre divertido.

