Miembros del Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud (SITIC) determinaron ejercer su derecho a huelga en las áreas de investigación desde las 00:01 horas del pasado 11 de agosto.

Los institutos de Perinatología, Enfermedades Respiratorias, Psiquiatría, Rehabilitación y Neurología, además del Hospital Infantil de México Federico Gómez, fueron las seis entidades que iniciaron este proceso luego de que la Secretaría de Salud federal y los directivos de los Institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad (Inshae) se negaran a establecer mesas de negociación con el objetivo de firmar un contrato colectivo de trabajo (CCT) que les garantice estabilidad laboral.

De acuerdo con Alejandro Valdés Cruz, secretario general del SITIC Salud, desde septiembre de 2019 se ha intentado el diálogo con las autoridades para poder resolver las problemáticas laborales, mismas que, asegura, no piden nada excesivo o que implique más costos; sin embargo, estos llamados “cayeron en oídos sordos y muy pocas han sido las respuestas”. A pesar de que Luis Norberto Castillo, director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Salud (Ssa), se comprometió a darles una respuesta a su planteamiento el lunes 9 de agosto, esta no llegó, así que el miércoles pasado estalló la huelga.

Sin embargo, el viernes13 de agosto decidieron modificar el estatus de paro a una “huelga activa”, es decir que se cumplirá con las disposiciones esenciales dentro de las instalaciones, pero bajo protesta al interior de sus lugares de trabajo, esto debido a denuncias de represalias.

En conferencia de prensa, Valdés Cruz explicó que se adoptó la medida debido a que la autoridad judicial no les ha concedió una suspensión provisional solicitada luego de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolvió el 10 de agosto pasado no aceptar la huelga “porque consideró que ya había condiciones generales de trabajo”. Sin embargo, el grupo de investigadores aseguran que estas condiciones solamente cubren a administrativos, técnicos, manuales, médicos y paramédicos, pero no a los investigadores, “nosotros hacemos labores operativas y no somos trabajadores de confianza”.

Se solicitó entonces la suspensión para no “caer en cuestiones que generen despidos o sanciones, que lejos de ayudar agravarían el conflicto (...) Que la huelga esté protegida por todas las leyes y que se permita este derecho”.

El representante sindical detalló que desde los primeros días de la huelga fueron objeto de una serie de presiones y hostigamientos que les parecieron intimidatorios. “Salían a fotografiarnos, mientras adentro a los demás compañeros técnicos, manuales y administrativos les decían que estábamos haciendo cosas ilegales, que no teníamos toma de nota, y que íbamos a ser sancionados. Además, estuvieron revisando las cajuelas de los carros y pasando lista en los lugares de trabajo para ver quién estaba y quién no”.

Hasta ahora las autoridades no se han acercado a ellos para reanudar el diálogo. Los directivos de los Inshae argumentan que carecen de facultades para la toma de decisiones y quien debe autorizar es la Secretaría de Salud federal, a su vez, ésta indica que cada instituto tiene su propia personalidad y son autónomos para sentarse a firmar un contrato colectivo. Por ello, reiteraron que el llamado es al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que en el uso de sus facultades haga las gestiones necesarias para la negociación y el establecimiento de un CCT.

De continuar sin respuesta, en septiembre se unirían cinco institutos más a esta huelga, que son los institutos nacionales de Pediatría, de Medicina Genómica, de Cancerología, el Regional de Alta Especialidad del Bajío, así como el Hospital Juárez de México.

A nivel nacional son 1,400 investigadores los que carecen de prestaciones y de una relación laboral en 16 Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, de estos, 14 se han afiliado al SITIC Salud, lo que representa alrededor de 1,300 personas.

Ellos se dedican a investigar y generar conocimiento sobre los padecimientos que aquejan a la salud de los mexicanos, de hecho los institutos fueron conformados para promover la investigación en salud, pero paradójicamente los investigadores especialistas en estas áreas y que llevarían a cabo el trabajo, no fueron tomados en cuenta en un plan general.

Es importante aclarar que los servicios de salud siguen vigentes en los institutos, la huelga es para las áreas de investigación.

nelly.toche@eleconomista.mx