Con la presencia del realizador de culto Leos Carax, quien presentará su nueva cinta Annette en la función inaugural y una retrospectiva de su trabajo fílmico, así como la proyección de estreno en el país de cintas como Happening, de Audrey Diwan, ganadora del León de Oro en Venecia; Titanio, de Julia Ducournau, ganadora de la Palma de Oro en Cannes; La crónica francesa, de Wes Anderson; Sundown, de Michel Franco; La mano de Dios, de Paolo Sorrentino; La civil, de Teodora Mihai; Noche de fuego, de Tatiana Huezo, y Una película de policías, de Alonso Ruizpalacios, esta última en competencia, entre muchas otras, se echará a andar la edición 19 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que se llevará a cabo del 27 de octubre al 1 de noviembre.

Esta y el resto de la programación del encuentro se presentó este martes en voz de los responsables del encuentro fílmico, Daniela Michel, directora general del FICM; Alejandro Ramírez, presidente del mismo, y Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente, así como autoridades del gobierno de Michoacán y de Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

Asimismo, el presidente del encuentro y director general de Cinépolis confirmó que este año el FICM tendrá un componente presencial aún mayor que la edición pasada, dado que “el nivel de riesgo es muy diferente al año pasado y esperemos que sea el último año de pandemia, que el próximo nos encontremos con porcentajes arriba del 80% de la población vacunada. Por eso vamos a poder tener un festival con mucho mayor elemento presencial que el año pasado, con más invitados y realizadores presentando sus trabajos. Pero vamos a mantener la parte híbrida, lo que se ganó el año pasado en el mundo virtual, para poder seguir conectando con audiencias que no pueden trasladarse a Morelia. El año pasado descubrimos cómo subiendo más contenidos a nuestras plataformas podemos llegar a mucho más público. Queremos mantener esa presencia digital”.

De esta manera, confirmó que la parte presencial tendrá funciones en Cinépolis Morelia Centro y Las Américas, el Teatro Mariano Matamoros y el Centro Cultural Universitario, en la capital michoacana, mientras que las funciones virtuales gratuitas se realizarán a través de Cinépolis Klic, Canal 22 y la plataforma FilminLatino.

Participación femenina

Daniela Michel compartió que para este año se inscribieron 702 trabajos, de los cuales, el 25% correspondió a realizadoras mexicanas, pero en la selección final resultó con un 40% de trabajos de mujeres.

“En el festival se muestra el estado de la industria. Si hay 20 productores y solamente uno produce a mujeres, también es difícil. Es toda una cadena en la cual se está trabajando y ha habido muchos avances. Me siento muy orgullosa siendo mujer. Haciendo el festival hace 19 años, he mostrado el trabajo de muchas realizadoras y lo he puesto como una prioridad”, agregó la directora.

Y Cárdenas Batel sumó: “este es un festival hecho mayoritariamente por mujeres. Las posiciones claves están ocupadas por ellas (...) en los últimos años ha surgido un debate que me parece muy sano para la sociedad y el festival no se ha quedado atrás. Sin embargo, sí, somos un espejo de lo que hacen los demás en la industria. Nos interesa dar una contribución al debate nacional en esas áreas y si es necesario abrir más espacio en ese sentido, lo haremos”.

Sobre las medidas sanitarias para garantizar la viabilidad del FICM, el vicepresidente del encuentro dio a conocer que se solicitarán pruebas de PCR, de antígenos o bien certificado de vacunación para cada uno de los acreditados.

“Es importante apelar a la responsabilidad individual. El festival tomará todas las medias pertinentes, haremos lo posible por que no se aglomere la gente. Pero apelamos a la responsabilidad individual porque es la única manera en que vamos a salir todos”, añadió Cárdenas Batel.

2022, el año para mostrar todo

Sobre la industria de exhibición en el país, Alejandro Ramírez compartió que “ya estamos empezando a ver un repunte de asistencia, mayores aforos a las salas de todo el país. Estamos viendo que el contenido de aquí hacia fin de año es mucho más sólido, digamos, que en el primer semestre. Vienen películas muy importantes”.

Añadió que “pesamos que el 2022 será el de la recuperación franca. Tenemos tantos contenidos de películas que se iban a estrenar en 2020 y 2021, que no se estrenaron ni tampoco se fueron a plataformas y se resguardaron para estrenarse ese año ya sin restricciones de aforos”.

Sección de Largometrajes Mexicanos:

50 o Dos ballenas se encuentran en la playa, de Jorge Cuchí

El camino de Sol, de Claudia Sainte-Luce

Estación Catorce, de Diana Cardozo

Hope, Soledad, de Yolanda Cruz

El hoyo en la cerca, de Joaquín del Paso

Los minutos negros, de Mario Muñoz

Nudo mixteco, de Ángeles Cruz

El otro Tom, de Rodrigo Plá y Laura Santullo

Una película de policías, de Alonso Ruizpalacios

Travesías, de Sergio Flores Thorija.

Algunos estrenos internacionales:

Bergman Island, de Mia Hansen-Løve

El contador de cartas, de Paul Schrader

La mano de Dios, de Paolo Sorrentino

La crónica francesa, de Wes Anderson

Happening, de Audrey Diwan, ganadora del León de Oro en el pasado Festival de Venecia

Sundown, de Michel Franco

Titanio, de Julia Ducournau, ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes

La caja, de Lorenzo Vigas

