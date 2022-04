No es un secreto que la irrupción de la pandemia vino a dar un vuelco al mundo del libro y que el regreso a la normalidad se empieza a confirmar como un eufemismo. El tablero del mercado editorial y la distribución de roles para cada eslabón de esta cadena productiva cambió durante los puntos más álgidos de la emergencia sanitaria so pretexto de la supervivencia individual, pero con la reactivación no se asoma un restablecimiento de las condiciones del juego que los agentes del libro solían jugar antes del huracán económico.

Esta es una paráfrasis de la entrevista con la librera Claudia Bautista, presidenta y vocera de la Red de Librerías Independientes (RELI), en vísperas de una celebración más del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Se le pregunta qué ha sido de las librerías independientes en el último año, un ciclo de gradual reactivación económica, no sin sus altibajos marcados por el vaivén de las olas de la pandemia.

“Creo que en este tiempo de pandemia ha cambiado la definición de lo que es un librero y de lo que es una librería. Algunas librerías desaparecieron físicamente y se reubicaron en el ámbito virtual o se dieron muchísimas iniciativas que nacieron digitales, en el comercio electrónico. Entonces, ¿cómo clasificarlas?”.

No parece mucho tiempo, apenas casi cuatro años desde que se gestó la RELI, pero han sido muchos los vuelcos desde ese momento. Bautista cuenta que “entonces éramos libreros en el sentido más tradicional, casi analógico, que ahorita mismo parece pasado de moda, muy enfocados en el espacio físico y en el trato directo con el lector. Ahora, en cambio, es bien interesante cómo han surgido esas otras dinámicas de venta: nuevos libreros con una gran inversión de capital y de conocimiento que pueden hacer pautas en Facebook y en Google que los hace fácilmente localizables. Somos ya dos generaciones de emprendedores que estamos en el ramo y lo curioso y preocupante es que no tenemos relación”.

“Nadie quiere dar un paso atrás”

La también cofundadora de Hyperion Librería, en Xalapa, Veracruz, reconoce una reticencia en parte del gremio librero independiente para brincar a los nuevos modelos de negocio, un arraigo a las maneras tradicionales que, sin embargo, implican permanecer entre la espada y la pared.

“El público que ahora encontramos en los espacios físicos ya no es el mismo que dejamos (antes de la pandemia). Sí, siguen yendo los clientes habituales, porque son quienes mantuvieron nuestros espacios vivos, pero también hay otro tipo de perfil de gente que de inmediato puede comparar el libro que le estás vendiendo en otras plataformas y tiene más confianza de comprar con el celular. Es un público mucho más activo”.

Desde el inicio del confinamiento, esta parte de la cadena productiva del libro abogó ante el legislativo por el apuro de políticas públicas que equilibraran el mercado, con iniciativas como la ampliación del precio único del libro de 18 a 36 meses. Y aunque la iniciativa comenzó a avanzar en 2020, se quedó atorada en el Senado desde febrero de 2021. Mientras tanto, las editoriales comenzaron a ofrecer sus ejemplares por venta directa y con descuentos. Esta medida, acusaron los libreros, los dejó sin margen de acción.

“La comercialización directa desde las editoriales ha fragilizado la relación que teníamos (los pequeños libreros) con los lectores. Es decir, es legítimo que ellas (las editoriales) quieran tener más ganancia y conocer directamente a quien los lee, pero nos dejaron marginados. Si de por sí la relación entre editores y librerías ha sido históricamente álgida, se complicó por la venta directa. Nadie quiere dar un paso atrás. La sobrevivencia en la pandemia fue la justificación, pero ahora muchas de ellas no observan en el librero, al menos no en el pequeño, a un colega, a un aliado, sino a un competidor. Y muchos libreros están molestas con los colegas de las editoriales por esos descuentos tan tremendos, se sienten traicionados”.

La corresponsabilidad del problema

La necesidad de adaptación a las nuevas condiciones del mercado: la incorporación de metadatos, la implementación de software y sistemas de gestión, el planteamiento de estrategias de promoción y ventas en línea, por ejemplo, no han sido bien recibidas por muchos de los pequeños libreros, reconoce Bautista. Varios de ellos han decidido buscar la persistencia bajo los viejos hábitos y pese a la desventaja frente a los libreros 2.0 que menciona la presidenta de la RELI. No obstante, comparte, en el último año ha enfocado esfuerzos en poner al alcance de su gremio todas las herramientas posibles para aquellos que decidan tomarlas y evolucionar.

“Creo que estamos mal por ambos lados”, reconoce. “Tenemos miedo o imposibilidad para brincar al otro lado y muchos eligen quedarse con un esquema que quizás nos sirvió por 20 o 30 años”.

Por último, estima Bautista, dentro de todo esto es necesario remarcar la corresponsabilidad, por indiferencia o desconocimiento, de los tomadores de decisiones.

“El precio único quizás no sea la panacea, pero su falta de regulación nos está poniendo al filo del abismo y más ahora, con este cambio tan drástico que han dado los mercados, los consumos y los lectores. Ahí es donde están fallando los legisladores, que no tienen un conocimiento o una convicción sobre el funcionamiento de las librerías”.

Tejer redes hasta hacer membrana

La RELI agrupa actualmente a un total de 40 librerías de todo el país. Para visibilizarse, cada 28 de septiembre este gremio celebra el Día de las Librerías Independientes para hacer coincidir la fecha con el Día de la Bibliodiversidad. Asimismo, en noviembre de 2020 la red mexicana fundó con sus símiles de Argentina, Chile y Colombia la Red Latinoamericana de Librerías Independientes.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx