“A mí no me gusta el fútbol. No comulgo con muchas cosas como el que sea un distractor para la sociedad o que nuestros futbolistas sean menos que nada en la cancha, sobre todo con todo el dinero que se les paga, parece que trabajan para ganar dinero y no para hacer lo que saben hacer”, nos dice Anton Araiza, autor y actor principal del monólogo Bambis Dientes de leche, que se presenta en el teatro La Capilla todos los lunes y martes, y que es dirigida por David Jiménez Sánchez.

Bambis Dientes de leche no es una historia sobre fútbol, propiamente, pero parte de la experiencia del protagonista de cuando jugaba fútbol en su infancia y de ahí se aprovecha para hablar sobre los sueños, los miedos y la persecución de objetivos en la vida, y sobre esas decisiones que nos van formando. Al final, somos el acopio de lo que hemos vivido.

Así pues, Bambis Dientes de Leche es una obra de fútbol para no futbolistas, sin embargo, Anton se sorprende por la cantidad de amantes del fútbol que se han sentido identificados con su monólogo: “No es autobiografía, pero muchos creen que el personaje soy yo. Sí jugué en un equipo así y me hacían fiestas de cumpleaños. Me senté a escribir y le fui metiendo elementos de ficción para ir creando la obra, pero no es para nada mi vida. Yo tenía otro móvil y era hacer Un monólogo que me mantuviera en ritmo constante y que tuviera que manejar las cosas con gran velocidad”.

La puesta en escena apuesta por la sencillez escenográfica y por la fuerza actoral de Antón, quien es acompañado solamente por un piso de lona, un trapeador y una cubeta.

Pese a no gustarle el fútbol, Anton reconoce que la obra acaba dignificando al deporte y al personaje, quien a través del fútbol encuentra su vocación: No me la pasaba bien jugando fútbol, mucha angustia y coraje de los papás. Es con lo que yo me quedé. Entiendo la pasión de los espectadores pero a los jugadores les pagan millones de pesos y la mayoría de las veces nos quedan a deber. Yo no digo que no exista el fútbol, pues al igual que el arte es un lugar para sensibilizar al ser humano, pero aquí ganan mucho dinero y no lo están haciendo bien. Al menos que uno vea que dejan el espíritu en la cancha”.

“Habrá quien sostenga que el teatro y el fútbol no tiene punto de encuentro. Mi opinión, muy discutible, es que hasta ahora no había encontrado esas similitudes. La principal es que logran congregar de manera continua a cierta cantidad de seres en un lugar y tiempo determinados para que sean testigos de un acontecimiento vivo. El teatro y el fútbol son algo único”, nos dice el actor.

Con este monólogo sumamente dinámico, el equipo creativo desea retirar ciertos miedos y prejuicios a los espectadores con respecto a los monólogos, para que sepan que no son sinónimo de aburrimiento.

Bambis Dientes de Leche se presentará todos los lunes y martes a las 8:30 de la noche en el teatro La Capilla, hasta el 6 de marzo.