El director del CIDE habla por primera vez sobre acusaciones de plagio

José Antonio Romero Tellaeche, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) habló por primera vez, con El Economista, sobre las acusaciones de plagio en su contra que se hicieron públicas en 2022. Luego de la publicación de la nota “Iniciativa de ley en ciencia y tecnología propone ‘un engendro ideológico’”, presentada el 11 de enero en este medio, donde se hace mención al respecto, el doctor en economía decidió exponer su postura.

El caso salió a la luz en junio de 2022 cuando se le acusó de plagio en dos momentos. El primero por el artículo: “Import Demand for Intermediate Goods in Mexico: 1993-2018, en Atlantic Review of Economics (AROE), vol. 3, núm. 3 (2019), mismo que fue comparado con el texto: “Determinants of Sectoral Import in Manufacturing Industry: A panel Data Analysis”, de los investigadores Caner Colak, Selman Tokpunar y Yasin Uzun, publicado, en 2014, en la EGE Academic Review, editada por la Universidad del Egeo, en Esmirna, Turquía. Este texto lo escribió en coautoría con Rodrigo Aliphat Rodriguez.

El segundo caso está basado en el texto: “La herencia del experimento neoliberal”, publicado en la revista El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica en 2020.

En el caso del texto publicado en la revista Atlantic Review of Economics, explica que su coautor, Rodrigo Aliphat Rodríguez, fue demandado “porque estaba por recibir su doctorado en economía en la UNAM. Él fue acusado de faltas éticas y pedían que no se recibiera porque había plagiado ese artículo”. Dijo que se hizo un consejo especial en dicha institución y se evaluó la acusación en contra de Aliphat Rodríguez.

Expone que al estar en coautoría, la acusación lo alcanza, pero la carta en ningún momento está dirigida a él, aun así señala: “Estamos en el mismo barco y lo que se diga, aplica a mí”. Dijo que para este caso existe un acta que establece que los dos artículos son “absolutamente diferentes, que no tienen nada en común y hubo un error, pues se tiene la bibliografía pero no se citó en ese párrafo”. Reitera: “plagio de ninguna manera hubo en ese caso”.

El resolutivo emitido por el Programa de Posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en agosto de 2022, y firmado por el Dr. Ignacio Perrotini Hernández, coordinador de dicha institución explica: “(...) este programa revisó los documentos descritos y consideró que no existe similitud en los objetivos, hipótesis, metodologías, o resultados de los artículos motivos de la denuncia; no obstante observó que en la sección de revisión de literatura del documento de su coautoría hay similitud en algunos párrafos con el artículo de C. Colak, S. Tokpunar e Y. Uzun, pero que a juicio del comité académico, no constituye un aspecto fundamental para presuponer la comisión de faltas de integridad académica”.

En consecuencia, el texto señala que no existen bases sustantivas para documentar un plagio, pero lo conminan a que en su calidad de estudiante (haciendo alusión a Aliphat Rodriguez) “observe de manera precisa las técnicas y metodologías de investigación para el desarrollo de su trabajo de graduación.

Para el segundo caso, Romero Tellaeche señala que “más que un problema académico, es más un problema político”. Y explica: “El resto de esta sección está basado en Amartya Sen y el argumento del Fondo de Cultura Económica es que si esos párrafos están basados en Amartya Sen, esos párrafos deben estar entre comillas, porque es una traducción, pero la traducción no es exacta. Fue un juicio, una decisión que tomé de no ponerle comillas porque en algunas partes no puse exactamente lo mismo, por eso me permití decir en varias partes de ese texto que esas ideas estaban tomadas de esos autores. Nunca las plagié”.

Sobre este artículo, “La herencia del experimento neoliberal”, el Consejo Directivo de El Trimestre Económico le comunicó en carta fechada en junio de 2022 que al revisarlo encontró que “incumplía con las reglas de citación reconocidas en el ámbito académico”, y determinaba “con pesar” que fuera retirado de la versión electrónica de la revista.

Ante la medida, Romero Tellaeche dijo a este medio que interpuso una apelación que no tuvo respuesta y por tal motivo presentó su renuncia al Comité Editorial de El Trimestre Económico, del cual formaba parte. El director del CIDE lamenta: “Una vez que te acusan, ya eres culpable y no hay posibilidad de defenderse”.

Un adelanto sobre el rumbo del CIDE

Los Centros Públicos de Investigación han sido parte del debate rumbo a la aprobación de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología. En este aspecto, Romero Tellaeche adelanta que el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C. pasó a manos del CIDE, “ahora nos vamos a involucrar en el proceso de sustitución de importaciones de América del Norte”.

Dijo que la nueva Ley de Transferencia de Tecnología explica que se necesitan políticas de Estado para que “todos los centros de investigación y universidades cooperen y no que sean feudos independientes”.

El director de esta institución opina que a través de la propuesta de Ley de Ciencia y Tecnología del ejecutivo, “la política de sustitución de importaciones con América del Norte puede convertirse en una política de Estado, como lo plantea la ´Ley de Conacyt´. Así poner a todos los institutos públicos de investigación y universidades en este proyecto magno”.

Agregó que “el Tratado de Libre Comercio, como se firmó, no ha permitido crecimiento, no hemos crecido nada en 30 años. Esto representa replantearlo y dejar de ser maquiladores, crear una política industrial para incorporar inversionistas mexicanos en el sector manufacturero”.

¿Por qué es importante citar y referenciar?

En el ámbito académico una cita es una forma abreviada de referencia. Una referencia es un conjunto de datos bibliográficos que permiten la identificación de un documento. Se sitúa como nota a pie de página, al final del capítulo o al final de los textos.

Es importante porque permite dar el debido crédito a otros investigadores por sus ideas y resultados de investigación, contribuye a que los lectores puedan acceder a las fuentes que se utilizan, además aporta al desarrollo de líneas investigativas y, por último, evita el plagio.

