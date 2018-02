La primera ceremonia de los premios Oscar se realizó el 16 de mayo de 1929 y duró sólo 15 minutos, fue vista únicamente por 270 personas en el Hotel Hollywood Roosevelt. Los boletos costaban 5 dólares y las estatuillas fueron entregadas por el presidente de la Academia, Douglas Fairbanks, quien fue el primer anfitrión. Con el tiempo las cosas han cambiado bastante.

A continuación, algunos de los maestros de ceremonias más memorables de los Oscar a lo largo de los años:

ANFITRIÓN HISTÓRICO

Whoopi Goldberg hizo historia como la primera persona afroestadounidense en ser maestra de ceremonias en los Premios de la Academia en 1994, además de ser la primera mujer que se encargó de conducir la premiación en solitario.

ESA FAMOSA SELFIE

Ellen DeGeneres, quien fue presentadora en el 2007, regresó siete años después más relajada y con unos cuantos trucos bajo la manga. Hizo historia con la fotografía más retuiteada de todos los tiempos (en ese entonces) cuando posó con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Meryl Streep, Kevin Spacey y otras personas más.

HUELGA

El show en 1988 fue enredado gracias a una huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que comenzó 35 días antes de la ceremonia. El anfitrión Chevy Chase comenzó la noche insultando al público: “Buenas noches, farsantes de Hollywood”.

SIN RETRACTARSE

Chris Rock, en su segundo año como anfitrión en el 2016, no evitó hablar sobre la crisis por falta de diversidad que ha enturbiado a la industria y no dejó de hacerlo toda la noche. Calificó a los Oscar como los “Premios de Preferencia de la Gente Blanca”.

SIN BUENOS RESULTADOS

Muchos anfitriones de los Oscar a lo largo de los años han sido criticados, incluyendo a Seth MacFarlane en el 2013, quien comenzó el show con una canción titulada “We Saw Your Boobs”. El semanario The New Yorker lo calificó como “una noche hostil, fea y sexista”. También estuvieron James Franco y Anne Hathaway en el 2011 —Hathaway parecía esforzarse demasiado mientras que Franco se veía distante. The Hollywood Reporter la calificó como “espectacularmente imposible de ver”. David Letterman, alguna vez fue maestro de ceremonias, y su rareza de show nocturno no encajó bien en 1995, por ejemplo dijo chistes como “Oprah... Uma... Oprah... Uma. ¿Han conocido a Keanu?”. El New York Times lo calificó como “desesperado”, “raro” y “aburrido”.