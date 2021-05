Con la irrupción del coronavirus, los problemas de salud mental se convirtieron en otra pandemia por resolver. Datos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) revelan que durante la crisis del Covid-19, los trastornos mentales aumentaron, afectando al 18% de la población, es decir, cerca de 25 millones de mexicanos.

Estrés, ansiedad y depresión son algunos de los males más comunes, sin embargo, la pandemia se ha comportado como el mixólogo de un cóctel de emociones, lo que ha dado pie al crecimiento de otros sentimientos, tal es el caso de la languidez, una emoción que ha sido catalogada por expertos como “el hijo ignorado de la salud mental”, debido a que se ubica en un punto medio entre la ansiedad y la depresión, donde las personas perciben una sensación de estancamiento y vacío.

“La salud mental es un tema que normalmente dejamos de lado, siempre pensamos que es más importante resolver las dificultades financieras, legales o laborales; sin embargo, al dejar la parte psicológica de lado, estamos sin darnos cuenta imposibilitando todas las demás; el tema de languidez es algo tan frecuente y más en estas épocas de pandemia que no nos hemos percatado de las afectaciones”, dijo Camilo Arbeláez, CEO de Enterapia, plataforma de psicoterapia en línea.

Muchas de las actividades que realizábamos cambiaron, dejamos de lado el momento de ser creativos y construir momentos de agrado, eso lo sustituimos por más actividades laborales y funciones intelectuales que tienen como resultado un desgaste físico, emocional y mental.

En este sentido, el especialista en trastornos emocionales y afectivos hizo énfasis en la importancia de la autoevaluación, dijo que es importante observar nuestro comportamiento pues cuando estamos en una crisis psicológica este es uno de los principales indicios, “qué tanto mis comportamientos son similares al de las personas y conmigo mismo, respecto a mi trabajo, actividades académicas y tiempo libre. Si detectamos diferencias importantes esto nos da una señal para ver si estamos en un estado de languidez, este que no es un profundo dolor o un temor exagerado, pero que nos hace sentir desconectados de lo que hacemos y todo nos da igual, no existe una motivación y no tenemos objetivos claros. En este punto es importante el análisis”.

¿Qué hacer si sentimos estancamiento y vacío?

El psicoterapeuta Arbeláez asegura que lo más importante no es ponerle el nombre al padecimiento sino los cambios que estamos viviendo y si necesitamos de alguna manera un soporte para enfrentarlos; dijo que como latinos no estamos acostumbrados a buscar el soporte para una autoevaluación más profunda, “no nos han formado para el autorreconocimiento”, sin embargo tenemos toda la capacidad para hacerlo. Para ello pone sobre la mesa algunas recomendaciones que ayudarán a la resiliencia:

1. Entender que nuestro comportamiento está cambiando y el resultado no está siendo favorable, y que podría empeorar.

2. Es clave destinarle un tiempo específico a los temas de trabajo y respetar los horarios.

3. Mantener acciones que fortalezcan los vínculos familiares y sociales, a pesar de las limitaciones que tenemos. Comunicación con las personas significantes en nuestra vida. Una llamada o un mensaje puede elevar nuestro estado de ánimo.

4. Realizar un cronograma de actividades diario en el que se programen tanto actividades laborales como lúdicas o solaz. Si hemos establecido un tiempo para el trabajo, es importante también definir uno para actividades de esparcimiento, como hacer ejercicio, pintar, leer un libro o cocinar alguna receta.

También existe la ayuda profesional. “En este momento las personas se han interesado más por cuidar la salud mental, algo que a pesar de tener una connotación positiva, pues hablamos de salud, en otro momento se veía como un ataque al entrar en un tema muy difícil de manejar”. Debemos aprovechar el momento del cambio y que las nuevas generaciones son mucho más abiertas a la autoevaluación y a aceptar situaciones difíciles e incómodas, incluso otras profesiones aliadas a la salud hoy respetan y entienden a la psicología como parte de los procesos.

El siguiente paso es darle la misma validez a la psicoterapia en consultorio que a la terapia online. El especialista invitó a probar las distintas herramientas y caminos que existen para atender nuestra salud mental y con ello mejorar nuestra calidad de vida.

