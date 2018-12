“Cuando uno inicia una carrera nos vamos dando cuenta por qué elegimos cierta disciplina, en mi caso entendí que a lo largo de mi vida sufrí estados emocionales que no eran los más adecuados: ansiedad, estrés, no era la forma más adecuada de estar viviendo”, platica Carla Márquez Muñoz, investigadora, profesora, psicóloga clínica y participante de Future Leaders Connect 2018.

“Yo me traté, fui a psicoterapia y desde mi propio proceso y luego con mi carrera, fui entendiendo que las personas merecemos ser felices y tener salud mental”. Esto es algo que Carla ahora intenta masificar y para ello encontró una herramienta que ayudará a su meta.

Future Leaders Connect del British Council es una iniciativa para que jóvenes líderes con habilidades y espíritu innovador logren conexiones globales y sobre todo la guía para que sus proyectos impacten a más personas. Carla, junto con cuatro mexicanos más, tuvo la oportunidad de asistir al Reino Unido y compartir con académicos, miembros del parlamento y otras personalidades sus propuestas y así impulsarlos a que busquen el desarrollo de sus comunidades mediante políticas públicas.

México es el único país latinoamericano entre los 12 que formaron parte en el 2018 de este programa global y en total se recibieron 16,000 solicitudes de todo el mundo para este segundo año de actividades. Construir una comunidad que perdure a largo plazo es la visión de este proyecto

“Al principio ni yo entendía bien. ¿Qué es la salud mental?, es un tema complicado que incluso los que se dedican al área de la salud no lo entienden del todo, el problema es que incluye conceptos muy abstractos, pero la buena noticia es que sí hay una solución”, platica Carla.

Y de eso trata su iniciativa, encontrar las maneras de que el público obtenga la información que le permita entender que probablemente hay un problema con su salud mental y que debe ser atendida de inmediato.

“La población en general no tiene mucha información de cómo atender su salud mental, a duras penas se atiende la salud física y el plano psicológico se deja muchas veces de lado, podríamos empezar con una simple pregunta: ¿Qué es la salud mental? Y de ahí tener un abordaje preventivo”, expuso.

Además, el trabajo de la también investigadora está enfocado en neurociencias, el funcionamiento de nuestro cerebro y desarrollo, esto le ha dado las herramientas para entender que la mejor etapa para empezar a trabajar la salud mental es la primera infancia, “el tema de la niñez es muy relegado y no nos damos cuenta, he trabajado con papás y entiendo de las carencias y falta de conocimiento para abordar el tema”.

Influir en la política pública es una forma de tener mayor alcance para ayudar a la población, es la manera de masificar con calidad, asegura, “la frustración de un investigador es tener el conocimiento y sólo tenerlo tú, para mí un paso obligado es darlo a conocer, el British Council me enseñó que se pueden hacer las conexiones en distintos niveles y actuar”.

Dijo que este proyecto ha influido sobre todo en su seguridad, “contar mi idea frente a personas tan importantes me han quitado el miedo de llegar a mi país y explicar de manera concreta mi idea y de por qué es tan importante atender este problema”.

¿Qué sigue para Carla?

“Ahora necesitamos una red, con los actores y tomadores de decisiones correctos, para mí es clave la gente que tenga que ver con los niños, esto también lo voy a compartir a través de un taller de desarrollo socioemocional y planeo que vaya a escuelas, ya que la mitad del tiempo los niños están ahí”, explicó.

Además, está buscando a los actores indicados para una campaña de salud mental, “esto se tiene que poner en la mesa y hacerlo tendencia, esto está más que probado, por ejemplo, el tema de feminismo, hace diez años nadie volteaba, hoy está incluido en la política pública de distintos países. La gente no hace nada hasta que lo ve con constancia y con embajadores de peso. Oraciones cortas, hablar de sentimientos y emociones serían los primeros pasos de esta propuesta”. La siguiente convocatoria para participar en Future Leaders Connect se lanzará en marzo del 2019, y estará disponible en: https://www.britishcouncil.org/future-leaders-connect/apply. Además, se abrirá un curso en línea gratuito, a principios del 2019 en: https://www.futurelearn.com/partners/british-council. “Estar conociendo personas que tienen tanta motivación y buenas ideas para cambiar el mundo hace creer que se puede, además, entender que muchos de los problemas se replican en todo el mundo me motivó mucho a poner el tema en el mapa y que la gente se entere. Me gustaría invitar a que las personas participen, que no tengan miedo y metan su proyecto”, concluyó Carla.

Los otros jóvenes participantes fueron: Francisco Javier Varela Sandoval, que busca servidores públicos que estén técnicamente equipados y socialmente comprometidos para la transformación del gobierno. Greta Lucero Ríos Téllez Sill, que trabaja en el fortalecimiento de la participación juvenil en asuntos públicos, y Sofía Flores Fuentes, quien asegura que la genómica contribuirá a que la salud sea sostenible, accesible y personalizada.

[email protected]