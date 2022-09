Arranca Mondiacult 2022, el encuentro más grande de ministerios de cultura de la historia

Después de prácticamente tres años de preparación, más de 200 foros y conferencias de planteamiento, finalmente la mañana de este miércoles dio inicio en la Ciudad de México la segunda edición, a 40 años de la primera, de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – Mondiacult 2022, con la presencia de ministras y ministros de cultura y jefes de delegación de unas 160 naciones, lo que la convierte en la reunión más grandes de ministerios de Cultura de la historia y para la que la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, fue elegida de manera unánime como presidenta.

El acto de apertura se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, cuyo patio de butacas fue acondicionado como un foro para acoger a los representantes de la cultura del mundo, mismos que fueron recibidos por un telón fabricado con 35 mil hojas de maíz ensambladas por maestras y maestros artesanos de Puebla y Tlaxcala.

Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – Mondiacult 2022. Foto: Eric Lugo

La ceremonia inaugural fue encabezada por la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay; la presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller; la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Dar a la cultura el lugar que le merece

“Debemos entender que la cultura ajena no se apropia con fines económicos, no se subasta, que el plagio es ilegal e inmoral, que los bienes patrimoniales de la humanidad son de todos, y todos debemos protegerlos. Hay que apostar por descolonizar la cultura supremacista y promover en cambio una horizontalidad, porque no hay culturas superiores ni inferiores”, instó Gutiérrez Müller como la primera a la voz, y complementó hacia el cierre de su participación:

“Estoy segura de que entre todos podrán renovar la significación de la palabra cultura y en consecuencia proponer. La cultura es el poder de lo múltiple, tiene en abono, casi en exclusiva hoy en día, la capacidad de unir. La cultura puede ser sinónimo de paz, si abonamos a una cultura incluyente, no clasista ni racista y menos aún colonizante o hegemónica, habremos dado un paso más hacia la paz mundial que anhelamos todos los que buscamos encumbrar lo que hace el hombre, qué piensa y siente”.

La secretaria general de UNESCO, Audrey Azoulay, señaló que “la cultura es un lenguaje universal que en toda su diversidad no une en nuestra humanidad más fundamental y sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos y de los progresos reales alcanzados, la cultura, sus implicaciones y su potencial frente a los desafíos contemporáneos, no ocupan todavía el lugar que se merecen en las agendas nacionales e internacionales. Y esa es nuestra lucha común aquí”.

Fue recientemente que el G20 y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, señaló, que recién se abrieron sus agendas a la cultura, “pero sigue existiendo una carencia que Mondiacult 2022 viene a colmar (…) la cultura no puede ser considerada simplemente un bien económico. La cultura trae consigo significado, identidad. Su economía, sus reglas, su regulación no puede dejarse solamente al Estado, sino, por el contrario, la cultura convoca con políticas pública ambiciosas que apoyen la diversidad y garanticen el acceso para todo mundo”.

Audrey Azoulay, secretaria general de UNESCO. Foto EE: Eric Lugo

Frausto llama a erradicar el tráfico

Alejandra Frausto, antes de su elección como presidenta de la conferencia, refirió que “tenemos la histórica oportunidad de servir a nuestros pueblos y naciones desde el poder de la cultura. En la declaración final en Mondiacult de 1982 se hizo un llamado a establecer una paz duradera para asegurar la existencia misma de la cultura humana. Me atrevo a preguntar: ¿lo hemos cumplido?”.

La funcionaria detalló que hoy en día, cuatro décadas después, “luego de vertiginosos cambios tecnológicos y sociales en lo profundo, hay heridas que nos siguen doliendo. Los conflictos no cesan, acecha una crisis alimentaria global, la desigualdad crece y no se han erradicado sino exacerbado el racismo, la exclusión y la violencia. El desarrollo tecnológico logrado no está al servicio de los pueblos. El mundo está tratando de recuperarse de una terrible pandemia que dejó pérdidas muy dolorosas en cada rincón del planeta y que ha golpeado con más fuerza a los países pobres y especialmente a nuestro ámbito cultural”.

Queda conformada la mesa directiva de #MONDIACULT2022 y aprobado el orden del día.



Confió en que la declaración final de la Mondiacult 2022 sea una renovada hoja de ruta para lograr que la diversidad cultural se reconozca como ola mayor riqueza de la humanidad.

Finalmente, instó a unir esfuerzos “para que de una vez por todas se detenga la apropiación cultural así como el tráfico ilícito y la comercialización de bienes culturales, prácticas que han quebrantados la dignidad de los pueblos y a quienes se les acostumbró al despojo de su pasado y ahora de sus creaciones contemporáneas. No lo posterguemos”.

