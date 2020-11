Con el tema central “Estrategias para la Preservación del Patrimonio Cultural en situaciones de Emergencia Sanitaria”, este martes dio inicio el tercer Simposio Internacional dedicado al Patrimonio Cultural, organizado por la delegación de la Unión Europea en México, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que ofrecerá distintas mesas de conversación a lo largo del mes de noviembre, declarado en la Ciudad de México el Mes del Patrimonio.

El simposio tiene por objeto reunir de manera virtual a expertos y funcionarios europeos y mexicanos para analizar las afectaciones al sector cultural por los efectos de la pandemia mundial de Covid-19 y estructurar lineamientos aplicables a posibles futuras emergencias globales.

La mesa inaugural llevó por nombre “Consecuencias del cierre de sitios de Patrimonio Cultural” y de ella tomaron parte Mariana Munguía Matute, coordinadora nacional de Bellas Artes; Lorena Aldana-Ortega, coordinadora de Políticas Europeas de la institución para el patrimonio Europa Nostra, y Rebeca Díaz Colunga, titular de la Coordinación Nacional de Difusión del INAH, entre otros invitados, moderados por la doctora en Historia e investigadora María Margarita Segarra Lagunes.

“En México, en la Red de Museos del INBAL los recursos humanos que, consideramos, son uno de los activos más importantes, no se han visto afectados como en otros países”, aseguró Mariana Mungía; sin embargo, reconoció, “con el cierre de los museos hay una pérdida de actividades esenciales, de remuneración económica que para algunos recintos es importante. Nosotros en particular no dependemos de los recursos autogenerados, pero se ha tenido que reconfigurar la parte administrativa (...) y obviamente lo más importante ha sido dar seguimiento de los riesgos que puede tener el patrimonio que resguardamos. Es una actividad prioritaria en estos momentos”.

En contraste, la coordinadora de Difusión del INAH reiteró la afectación al sector por la disminución de presupuesto para el INAH, primero por la política de austeridad de la administración y, en segunda instancia, dada la necesidad de redistribución del gasto para la atención de la emergencia sanitaria.

“No sin problemas y sin presiones de carácter financiero, pero no se han descuidado las tareas sustantivas (del INAH) y, en algunos casos, algunas se han visto incrementadas (...) para nosotros el tema de los autogenerados es un tema delicado porque al cerrarse las zonas y los museos sí se ve mermado. Es un presupuesto importante para la operación general de nuestra institución”, refirió.

Lorena Aldana-Ortega, por su parte, remarcó la similitud para el caso europeo sobre la ventaja de aquellas instituciones con subsidios públicos en contraste con aquellas que dependen aún más de los activos turísticos. Tal es el caso de los museos y zonas arqueológicas del INAH.

“Los impactos están íntimamente vinculados entre sí. El impacto económico es claramente enorme y esto tendrá, a su vez, un impacto en la oferta cultural, en el empleo de la cultura”, aseguró y añadió que para el caso del viejo continente son 7 millones de empleos en el sector cultural, creativo y de patrimonio los que están en riesgo por los efectos de la pandemia.

Urgió que, tanto en Europa como en México, las estrategias de mitigación y para el apoyo del patrimonio después de la emergencia tienen que ser respuestas holísticas, es decir, tienen que enfrentarse no solamente desde la perspectiva económica, puesto que las implicaciones son mayores. Por ejemplo, han ahondado la brecha digital, tanto para el acceso a los productos culturales como desde las instituciones de cultura.

“Algunas asociaciones patrimoniales incrementaron su actividad digital, pero, por otro lado, varias organizaciones no tienen la capacidad o los recursos para digitalizar sus colecciones. Esto resulta en una falta de diversidad de contenido cultural. Por poner un ejemplo, vemos que los museos de artesanías o rurales, las organizaciones más pequeñas, están teniendo dificultad para digitalizar sus acervos”.

A manera de cierre, la moderadora emitió una conclusión: “esta crisis nos ha puesto frente a una situación inédita y nos está sugiriendo que encontremos formas de gestión de este riesgo para futuras situaciones similares”.

Fechas y temas a tratar:

• 5 de noviembre: El Patrimonio en tiempos de covid: herramientas para identificar riesgos, monitorear impactos, evaluar necesidades.

• 10 de noviembre: Digitalización del patrimonio cultural. Turismo virtual

• 12 de noviembre: El comercio ilícito de bienes culturales durante la pandemia.

• 17 de noviembre: Formación de restauradores en tiempos de covid y confinamiento.

• 19 de noviembre: Medidas para reforzar el sector encargado del Patrimonio Cultural después del Covid-19.

• 24 de noviembre: Creación de pautas culturales internacionales para posibles contingencias futuras.

Noviembre Mes del Patrimonio

CDMX celebra con más de 30 actividades virtuales

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México celebrará en noviembre el Mes del Patrimonio. Durante los siguientes días se sumarán distintos recintos y programas para compartir en línea más de 30 actividades digitales como cursos, conversatorios, paseos históricos, exposiciones, charlas, talleres y conciertos.

La iniciativa se sustenta en el Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se celebra anualmente el 16 de noviembre por declaración de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y otros organismos internacionales, a fin de conmemorar la fecha en que se firmó, en 1972, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.

“El Mes del Patrimonio busca reflexionar en torno a la importancia del patrimonio histórico y cultural. Hace 11 años lo comenzamos a celebrar en la Ciudad de México y una manera de hacerlo fue crear el programa de Noche de Museos, el cual se ha mantenido de manera exitosa en todo este tiempo (incluso en su formato virtual debido a la pandemia de Covid-19)”, señaló en entrevista Guadalupe Lozada León, encargada del despacho de la Secretaría de Cultura capitalina.

Entre las actividades de Noviembre Mes del Patrimonio destaca el curso “Guardianes del patrimonio”, que se llevará a cabo del 17 de noviembre al 8 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde en la red social Facebook del programa Paseos Históricos, de la Secretaría de Cultura de la CDMX.

La Noche de Museos se celebrará el miércoles 25 con programación virtual en torno al Mes del Patrimonio como la exposición Transformación de la Avenida de los Insurgentes, organizada por el programa Galerías Abiertas y el Ágora Galería del Pueblo del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

El Museo Archivo de la Fotografía compartirá en la tradicional velada nocturna una charla con la historiadora Miriam Vargas Solís, de Cochabamba, Bolivia, sobre el trabajo que ella ha realizado por más de 25 años en el marco del patrimonio histórico y fotográfico de los archivos visuales, mientras que el Archivo Histórico de la Ciudad de México transmitirá una visita virtual por el Palacio de los Condes de Heras y Soto, antiguo inmueble que es su sede.

Todas estas actividades serán transmitidas por las redes sociales de los recintos participantes, así como por las de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

