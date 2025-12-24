Aumento del salario mínimo 2026

El reciente incremento del 13% al salario mínimo para el ejercicio 2026 generará un efecto de doble vía en el mercado laboral y de seguridad social en México, impulsando significativamente el monto de las pensiones mínimas, pero agudizando el fenómeno de la compresión salarial en las estructuras corporativas.



¡Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado!

https://www.eleconomista.com.mx/capital-humano/aumento-salario-minimo-2025-pensiones-fortalecen-brecha-salarial-acorta-20251222-792355.html



Twitter: https://twitter.com/eleconomista

Facebook: https://www.facebook.com/ElEconomista.mx

Instagram: https://www.instagram.com/eleconomistamx

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/el-economista/



#ElEconomista #EETV