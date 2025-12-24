Buscar
El Economista
Video

Lectura 0:00 min


Aumento del salario mínimo 2026

Redacción El Economista

El reciente incremento del 13% al salario mínimo para el ejercicio 2026 generará un efecto de doble vía en el mercado laboral y de seguridad social en México, impulsando significativamente el monto de las pensiones mínimas, pero agudizando el fenómeno de la compresión salarial en las estructuras corporativas.

¡Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado!
https://www.eleconomista.com.mx/capital-humano/aumento-salario-minimo-2025-pensiones-fortalecen-brecha-salarial-acorta-20251222-792355.html

Twitter: https://twitter.com/eleconomista
Facebook: https://www.facebook.com/ElEconomista.mx
Instagram: https://www.instagram.com/eleconomistamx
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/el-economista/

#ElEconomista #EETV

Últimos videos

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Noticias Recomendadas

Suscríbete