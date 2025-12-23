Buscar
El Louvre colocó una reja en la ventana usada en el robo de joyas de octubre

Redacción El Economista

Trabajadores instalaron el martes una reja en la ventana por la que ladrones entraron en el Museo del Louvre el 19 de octubre, a plena luz del día, para robar ocho joyas del siglo XIX, consideradas tesoros nacionales.

