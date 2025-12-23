Video
El Louvre colocó una reja en la ventana usada en el robo de joyas de octubre
Trabajadores instalaron el martes una reja en la ventana por la que ladrones entraron en el Museo del Louvre el 19 de octubre, a plena luz del día, para robar ocho joyas del siglo XIX, consideradas tesoros nacionales.
