Sheinbaum cancela impuesto a videojuegos violentos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la mañana de este martes que se eliminará el impuesto a los videojuegos violentos debido a que no hay una línea definida para considerar que juegos promueven conductas violentas entre los jóvenes.
