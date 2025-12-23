Buscar
Sheinbaum cancela impuesto a videojuegos violentos

Redacción El Economista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la mañana de este martes que se eliminará el impuesto a los videojuegos violentos debido a que no hay una línea definida para considerar que juegos promueven conductas violentas entre los jóvenes.

Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/politica/sheinbaum-cancela-impuesto-videojuegos-violentos-opta-campanas-concientizar-jovenes-20251223-792500.html
