Trump advierte que lo más "inteligente" sería que Maduro deje el poder

Redacción El Economista

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que lo más “inteligente” que puede hacer su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, es dimitir, mientras presiona con un bloqueo frente a sus costas dirigido a la riqueza petrolera del país sudamericano.

