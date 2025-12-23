Buscar
Miles de nuevos documentos vinculados a Epstein publicados por el Departamento de Justicia

Redacción El Economista

Al menos 8.000 nuevos documentos sobre el caso Epstein estaban disponibles el martes en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusado de retener información y criticado por la oposición demócrata por la difusión, considerada demasiado lenta, de estos archivos, constató AFP.

