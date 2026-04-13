Starmer dice que redes sociales deben poner fin al deslizamiento infinito en las pantallas

El primer ⁠ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que las plataformas ⁠de redes sociales como Instagram y TikTok deben tomar medidas para evitar que los usuarios jóvenes pierdan horas deslizándose sin pensar por ⁠una sucesión interminable de videos.

El Reino ⁠Unido, al igual que otros países, está considerando restringir el acceso de los niños a las redes sociales y está probando prohibiciones, toques de queda y límites de tiempo de uso de las aplicaciones para ver cómo afectan al sueño, la vida familiar y el rendimiento escolar.

"Estamos consultando si debería haber una prohibición para los menores de 16 años", declaró Starmer a BBC Radio. "Pero creo que es igualmente importante afirmar que, en mi opinión, los mecanismos adictivos de desplazamiento son realmente problemáticos. Deben desaparecer".

Las compañías de redes sociales han diseñado algoritmos destinados a fomentar un comportamiento adictivo, y los padres están pidiendo al Gobierno que intervenga, afirmó Starmer.

Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, y Grecia e Indonesia también han promulgado prohibiciones similares.

Más de 45,000 personas ya han respondido a su consulta sobre la ⁠seguridad de los niños en Internet, ⁠según informó el Gobierno británico, ⁠que añadió que aún hay tiempo para participar antes de la fecha límite ⁠del 26 de mayo.

"Queremos escuchar a las madres y los padres que están preocupados por el tiempo que sus hijos pasan en Internet y por lo que ven", dijo la secretaria de Tecnología, Liz Kendall.