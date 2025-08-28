El Economista gana premio de la SIP por LANA, un asistente de IA para la redacción

El Economista fue galardonado en los Premios a la Excelencia Periodística 2025 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la categoría Transformación Digital, gracias a la implementación de LANA, un asistente de inteligencia artificial diseñado para apoyar la labor diaria de los periodistas.

LANA (Laboratory for Automated News Analysis) es un asistente de IA que, a partir del archivo histórico del diario, ofrece resúmenes informativos, propuestas de temas y de notas de seguimiento bajo guías editoriales/SEO y la metodología RAG para que opere en un ambiente controlado y solo interactúe con el material proporcionado.

En su primera etapa, LANA está enfocada en asistir al equipo de la sección de Finanzas Personales. Su aprendizaje es en tiempo real y de un archivo de cuatro años de contenido de Economía, Sector Financiero y Econohábitat. Esto permite ofrecer un panorama amplio para la cobertura de la agenda informativa de los periodistas.

Junto con el anuncio del premio para El Economista, la SIP anunció que la iniciativa Redacciones5G será reconocida con el Premio Gran Amigo de la Prensa 2025, por su contribución al crecimiento y avance del periodismo y la industria de medios en las Américas.

Redacciones5G impulsa la innovación y la adopción tecnológica en las redacciones mediante talleres presenciales y virtuales sobre inteligencia artificial aplicada al periodismo, contenidos centrados en audiencias, estrategias de redes sociales, marca personal y otras competencias esenciales.

“Este reconocimiento premia una contribución concreta y medible: más capacidades, mejores herramientas y un ecosistema informativo que se adapta con rapidez a los cambios tecnológicos sin renunciar a la calidad”, afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, director general y CEO de La Prensa Gráfica, en El Salvador.

La ceremonia de entrega se realizará durante la 81ª Asamblea General de la SIP, que tendrá lugar del 16 al 19 de octubre de 2025 en Punta Cana, República Dominicana.

Lista completa de premiados

En un comunicado previo, la SIP anunció los medios galardonados en las otras categorías de los Premios a la Excelencia Periodística 2025.

• Premio de Periodismo sobre Migración “Claudio Paolillo” a 'Tricked into Sex Slavery: Global Crackdown hasn’t Stopped Caribbean Traffickers', Natanga Smith, Valerie Fris, Roseann Pile, Soyini Grey, Marion Ali y Freeman Rogers, Caribbean Investigative Journalism Network, de Trinidad.

• Premio a la Caricatura e Ilustración a 'Discurso de posesión' (Trump), Raúl Zuleta, El Espectador, de Colombia.

• Premio a la Cobertura Noticiosa de Actualidad a 'Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia', Diego Prado Alonso, Valente Rosas Pacheco, Omar T. Bobadilla, Irving Morales Agiss, Silber Meza, Antonio Mundaca y Alejandra Mabel Crail Pérez, El Universal, de México.

• Premio de Entrevista “Alejandro Miró Quesada Garland” a 'Pepe Mujica: A los 20, el amor es fogata. A los 80, una dulce costumbre para dispararle a la soledad', Hugo Alconada Mon, La Nación, de Argentina.

• Premio de Fotografía a 'Corpo de atleta', Paulo Miranda Favero, Beatriz Cesarini, Marcelo Maragni y Bruna Sanches, UOL, de Brasil.

• Premio de Crónica a 'Muerte en la plaza San Martín', Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, El Comercio, de Perú.

• Premio de Vídeo a 'El yugo talibán que asfixia a las mujeres en nombre de Alá', Carolina García Mundi, El País, de España.

• Premio de Opinión a 'Venezuela contra el temor', Luz Mely Reyes, Efecto Cocuyo, de Venezuela, para El País, de España.

• Premio de Periodismo de Datos e Infografía a 'Projeto Escravizadores', Amanda Audi, Ana Alice de Lima, Babak Fakhamzadeh, Bianca Muniz, Bruno Fonseca, Bruno Penteado, Catarina Bessel, Danilo Queiroz, Darlene Dalto, Ester Nascimento, Ethieny Karen, Fernanda Diniz, Leandro Aguiar, Leticia Gouveia, Lorena Morgana, Mariama Correia, Marina Dias, Matheus Pigozzi, Matheus Santino, Patrícia Junqueira, Pedro Ezequiel, Rafael Custódio, Rafael Oliveira, Raphaela Ribeiro, Raquel Okamura, Renata Cons y Romeu Loreto, Agência Pública de Jornalismo Investigativo, de Brasil.

• Premio de Periodismo en Profundidad a 'Campo Tóxico', Clemente Álvarez, Javier Figueroa, Andrés Rivera, Amaya Verde, Anna Clare Spelman, Frank Barragán, Diego Medrano, Jessica Weiss, Adriana Loeff, Patricia Clarembaux, Esther Poveda, Federica Narancio y Ana Elena Azpúrua, Univision Noticias Digital, de Estados Unidos.

• Premio de Periodismo sobre Medio Ambiente “Roberto Eisenmann Jr.” a ‘Our peace is out there’, Thomas Lundy, Canadian Geographic, de Canadá.

• Premio de Periodismo Universitario a 'Escape en la oscuridad: la historia del paratleta ciego que desertó durante Santiago 2023', Juan José Leyton, Francisco González, Jesús Martínez y Gazi Jalil F., Vergara240, Universidad Diego Portales, de Chile.

"Los trabajos premiados este año reflejan la enorme calidad y la valentía de muchos periodistas, en un contexto marcado por el avance del autoritarismo, el declive democrático, la polarización, las narrativas desinformantes y la crisis económica que afecta a la industria de medios de comunicación.

“Es admirable y auspicioso reconocer estos contenidos de altísimo valor profesional y humano, que no solo reflejan el talento de varios periodistas y redacciones, sino también el compromiso de sus autores con el derecho de nuestras sociedades a estar informadas", expresó María Lorente, presidenta de la Comisión de Premios de la SIP y directora regional para América Latina de la Agencia France-Presse (AFP).