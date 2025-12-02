Amazon usará tecnología de Nvidia en chips de Inteligencia Artificial

La unidad de computación en nube AWS de Amazon.com anunció el martes que adoptará la tecnología de Nvidia en futuras generaciones de sus chips de inteligencia artificial, a medida que la empresa intensifica sus esfuerzos por conseguir que importantes clientes de IA utilicen sus servicios.

AWS, o Amazon Web Services, dijo que adoptará una tecnología llamada "NVLink Fusion" en un futuro chip, sin fecha de lanzamiento especificada, conocido como Trainium4. La tecnología NVLink crea conexiones rápidas entre distintos tipos de chips y es una de las joyas de la corona de Nvidia.

Las empresas hicieron el anuncio en el marco de la conferencia anual de computación en nube de AWS, que se celebra durante una semana en Las Vegas y atrae a unas 60,000 personas. Se espera que Amazon muestre también nuevas versiones de su modelo Nova AI, presentado inicialmente el año pasado.

Nvidia ha estado presionando para que otras empresas de chips adopten su tecnología NVLink, con Intel, Qualcomm y ahora AWS sumándose.

La tecnología ayudará a AWS a construir servidores de IA más grandes que puedan reconocerse y comunicarse entre sí con mayor rapidez, un factor crítico en el entrenamiento de grandes modelos de IA, en los que deben encadenarse miles de máquinas.

Como parte de la asociación con Nvidia, los clientes tendrán acceso a lo que AWS denomina AI Factories, una infraestructura exclusiva de IA dentro de sus propios centros de datos para una mayor velocidad y preparación.

"Juntos, Nvidia y AWS están creando el tejido informático para la revolución industrial de la IA, llevando la IA avanzada a todas las empresas, en todos los países, y acelerando el camino del mundo hacia la inteligencia", dijo el CEO de Nvidia, Jensen Huang, en un comunicado.

Por otra parte, Amazon anunció el lanzamiento de nuevos servidores basados en un chip denominado Trainium3. Los nuevos servidores, disponibles el martes, contienen 144 chips cada uno y tienen más de cuatro veces más potencia de cálculo que la anterior generación de IA de AWS, al tiempo que consumen un 40% menos de energía, según dijo a Reuters Dave Brown, vicepresidente de servicios de computación y aprendizaje automático de AWS.

Brown no dio cifras absolutas sobre potencia o rendimiento, pero dijo que AWS pretende competir con sus rivales —incluida Nvidia— basándose en el precio.

"Tenemos que demostrarles que tenemos un producto que les da el rendimiento que necesitan y obtener un punto de precio correcto para que obtengan ese beneficio de precio-rendimiento", dijo Brown. "Eso significa que pueden decir: "Eh, sí, ese es el chip que quiero ir a usar"".