Los centros de datos para IA en México necesitan resiliencia en la cadena de suministro y energía

México se ha posicionado como un destino estratégico para la inversión en centros de datos en América Latina, impulsado por su sólida conectividad, proximidad a los mercados norteamericanos y programas gubernamentales para infraestructura digital.

Sin embargo, el informe 2025-2026 Data Centre Construction Cost Index de Turner & Townsend indicó que el aumento de cargas de trabajo de IA está ejerciendo nueva presión sobre las cadenas de suministro y la infraestructura energética.

El informe identifica 2025 como un año clave, ya que los desarrolladores están pasando de instalaciones tradicionales con enfriamiento por aire a centros de datos de alta densidad con enfriamiento líquido, diseñados para IA. A nivel global, se proyecta una inflación de costos de construcción del 5,5% para centros tradicionales, mientras que las instalaciones preparadas para IA presentan un incremento del 7% al 10% en mercados como el de Estados Unidos.

La encuesta del informe revela que la disponibilidad de energía es el desafío más significativo para entregar proyectos en plazo, mientras que el 83% de los expertos considera que las cadenas de suministro locales no están preparadas para soportar los sistemas avanzados de enfriamiento requeridos por los centros de IA.

El informe recomienda a los clientes revisar modelos de adquisición, invertir en diseño eficiente en energía y mitigar riesgos relacionados con retrasos en la conexión eléctrica, pasos críticos para el crecimiento sostenido del sector en México.

En México, Querétaro se ha consolidado como un centro clave para el desarrollo de centros de datos, gracias a sus costos de suelo relativamente bajos y los esfuerzos proactivos de los gobiernos local y estatal para garantizar un suministro eléctrico estable. La región está atrayendo operadores hyperscale y proveedores de colocation, pero ahora debe enfrentar las demandas técnicas y logísticas de la infraestructura para IA.

"México está en una posición única para convertirse en líder en el desarrollo de centros de datos para IA. El crecimiento de Querétaro es una clara señal de confianza de los inversionistas, pero el éxito dependerá de fortalecer las cadenas de suministro y asegurar un acceso confiable a la energía", dijo director de real estate y líder de data centres en América Latina en Turner & Townsen.

(Con información de Nicolás Lucas)