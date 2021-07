Los gigantes tecnológicos Facebook Inc, Google de Alphabet Inc y Twitter Inc han advertido en privado al gobierno de Hong Kong que podrían dejar de ofrecer sus servicios en la ciudad si las autoridades siguen adelante con los cambios previstos en las leyes de protección de datos, informó el Wall Street Journal.

Las leyes podrían responsabilizar a las empresas tecnológicas de compartir maliciosamente la información de los usuarios en línea, añadió el periódico.

Una carta enviada por un grupo de la industria que incluye a las firmas de internet dijo que a las empresas les preocupa que las reglas previstas para hacer frente al "doxing" podrían poner a sus trabajadores en riesgo de investigaciones penales o juicios relacionados con lo que los usuarios publican en línea, informó el Journal.

El "doxing" es un acto que consiste en revelar información personal de los usuarios, como el nombre real, la dirección del domicilio o el lugar de trabajo, sin el permiso del usuario.

Facebook, Google y Twitter no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios de Reuters.

La Oficina de Asuntos Constitucionales y Continentales de Hong Kong propuso en mayo enmiendas a las leyes de protección de datos de la ciudad que, según dijo, eran necesarias para combatir el "doxing", una práctica que fue frecuente durante las protestas de 2019 en la ciudad, dijo el periódico.

Según WSJ, la carta fechada el 25 de junio fue enviada por Asia Internet Coalition, con sede en Singapur.

"La única manera de evitar estas sanciones para las empresas tecnológicas sería abstenerse de invertir y ofrecer servicios en Hong Kong", informó el Journal, citando la carta.