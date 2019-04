La décima edición de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet tendrá lugar del 13 al 17 de mayo en la Ciudad de México. De acuerdo con Olga Cavalli, directora académica de la Escuela del Sur, la gobernanza de internet es el conjunto de reglas que permiten el funcionamiento de la red de redes.

“Internet no tiene dueño pero eso no significa que no tenga reglas y el conjunto de estas reglas es la gobernanza”, dijo Cavalli en conferencia y añadió que estas reglas se definen a través de espacios de participación como el Icann, que aborda asuntos técnicos de Internet, o la Internet Society.

La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es una reunión que se organiza de manera anual a la que acuden estudiantes y profesionales de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, para discutir con funcionarios públicos y especialistas en la materia sobre los modelos de gobernanza de Internet. Se llevó a cabo por primera vez en 2009, en Buenos Aires, Argentina, en 2009; y el número de estudiantes ha pasado de 30, en aquel primer evento a 200 en 2018, con lo que más de 3,500 becarios han participado en estos 10 años.

Por segunda ocasión, la Ciudad de México será la sede de esta escuela, que se llevará a cabo en la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, en el marco de las celebraciones del Día Internacional del Internet, que la Asociación de Internet.mx organiza cada año.

Para Cavalli, estas reuniones suponen, además de conocer a personas involucradas en el desarrollo de Internet y su gobernanza —lo que implica establecer relaciones que se mantienen con el paso del tiempo—, un espacio para entender las partes que integran a internet en una región como América Latina, que cuenta con características únicas.

“Nuestra región tiene una desigualdad social, económica y de infraestructura muy importante. Hay regiones con menos infraestructura y mayor pobreza y hay regiones más desarrolladas, pero la mayor diferencia entre estos dos extremos sólo se da en América Latina”, dijo y añadió que debido a esta particular desigualdad, los reguladores y los gobiernos de la región tienen que resolver problemas estructurales de economía y sociales, al mismo tiempo que atender el desarrollo tecnológico.

En este sentido, de acuerdo con Rodrigo de la Parra, vicepresidente para América Latina y el Caribe de ICANN, Internet es una red que ha florecido sin regulación ni promoción central mediante una serie de principios, los cuales resumió en la libertad, la apertura y la interoperabilidad.

Para León Felipe Sánchez, miembro de la Junta Directiva de ICANN, el estudio de la gobernanza de Internet es una muestra de la evolución del modelo democrático participativo hacia uno de múltiples partes interesadas, en el que dichas partes toman decisiones a través de consensos.

“Necesitamos evolucionar el modelo para que podamos producir resultados que sean tangibles y ejecutables en el día a día de lo que impacta a Internet. Internet está tan regulado como las acciones que llevamos a cabo cotidianamente en cualquier ámbito fuera de línea, por su naturaleza sí hay ciertas lagunas legales que hay que atender y es precisamente estas lagunas legales las que hay que atender de acuerdo con un modelo de múltiples partes interesadas ”, dijo.

La Escuela de Gobernanza en Internet estará dividida en silos que abarcarán temas como la infraestructura y gobernanza de internet; la economía digital; salud, educación, trabajo y desarrollo social; privacidad y ciberseguridad y tecnologías disruptivas. También se presentarán el Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019 y un estudio sobre el Futuro del Trabajo y otro sobre los aspectos éticos de la Inteligencia Artificial.

La participación en la Escuela del Sur de Gobernanza en Internet tendrá registro gratuito al público en general a partir del 2 de mayo en la página de la Asociación de Internet.mx.

