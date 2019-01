A nivel nacional existe escasa información estadística de los gobiernos en formato abierto, un bajo grado de madurez de las transacciones en línea y mecanismos de interacción ciudadana poco efectivos. El promedio nacional del Índice de Gobernanza Estatal 2018 (IGDE) es de 30.69 puntos en una escala de 100.

El Índice de Gobernanza Estatal (IGDE) mide la manera en que los portales web y las redes sociales de los gobiernos estatales contribuyen a la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y el empoderamiento ciudadano.

Un portal web permitirá a los gobiernos ser más eficientes y eficaces, mejorar el empoderamiento de la ciudadanía, rendir cuentas, transparentar acciones y mejorar la provisión de los servicios.

De acuerdo con el IGDE 2018, Panorama actual y desafíos hacia el futuro, las cinco entidades que obtuvieron un mayor puntaje en términos de Gobernanza digital fueron Jalisco (46.51), estado de México (44.21), Guanajuato (40.97), ciudad de México (39.90) y Colima (39.78). En contraparte, Tlaxcala (10.56), Nayarit (15.00), Durango (20.43), Veracruz (22.13) y Querétaro (25.15) obtuvieron el menor número de puntos.

Según el estudio, los resultados reflejan grandes problemas en las entidades como que no existe una clara comprensión de la importancia de porqué alcanzar una Gobernanza digital; la gran mayoría no tiene conocimiento sobre cómo desarrollar una adecuada Gobernanza digital; existe una enorme heterogeneidad entre y al interior de los portales de los gobiernos estatales; los mejores puntajes se obtuvieron en los portales de Finanzas.

Mientras que, las características de los portales de Salud y Seguridad, en su mayoría, no cumplen mínimamente con las características básicas aceptables; la gran mayoría de los portales no cuenta con canales de participación; los pocos canales de comunicación existentes no son eficientes en la mayoría de los casos y no cumplen con su objetivo, y las redes sociales no están siendo aprovechadas para difundir información relevante del sector, ni en términos de la interacción con la ciudadanía.